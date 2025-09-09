「GYDA（ジェイダ）」アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」 とのコラボレーションアイテムを9月12日(金)に予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」とのコラボレーションアイテムを2025年9月12日(金)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」「SHOPLIST」にて予約販売を開始します。店頭での販売は11月20日(木)を予定しています。

GYDA_GALFY

予約販売ページ：http://s.runway-ch.jp/0909_galfy(http://s.runway-ch.jp/0909_galfy)

90年代に絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが特徴の 「GALFY」との

初となるコラボレーションが実現しました。

GYDA BUNNYのカチューシャをつけたガルフィーモチーフがインパクトのあるスタジャンやレオパードのリボンをつけたキャンディガルフィーのグラフィックがキュートなファーコートなど全6型のラインナップになっています。

GYDAのエッジィなエッセンスとGALFYの遊び心あふれるストリート感をMIXした、ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムにご注目ください。

■商品概要

商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン

商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン

価格 ：23,980円（税込）

カラー：ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY eco fur super short コート

商品名：GYDA×GALFY eco fur super short コート

価格 ：20,990円（税込）

カラー：オフホワイト/ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー

商品名：GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー

価格 ：14,990円（税込）

カラー：ミックス

サイズ：フリー

GYDA×GALFY original cross long Tシャツ

商品名：GYDA×GALFY original cross long Tシャツ

価格 ：9,990円（税込）

カラー：オフホワイト/ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou wingパーカー

商品名：GYDA×GALFY bijou wingパーカー

価格 ：13,990円（税込）

カラー：ブラック/ライム

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou wingパンツ

商品名：GYDA×GALFY bijou wingパンツ

価格 ：13,990円（税込）

カラー：ブラック/ライム

サイズ：フリー

■発売について

2025年9月9日(火)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWN・SHOPLISTにて先行予約開始

・RUNWAY channel： https://runway-webstore.com/gyda

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/gyda

・SHOPLIST：https://shop-list.com/women/brand/gyda

2025年11月20日(木)より店舗販売開始を予定しています

・店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK070

■GALFYについて

90年代にアウトローから絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが

特徴の 「GALFY」 が5年間の沈黙を破り“Revival & Rebrand”を経て現在に復活。

どこか懐かしく、どこか下品で、そして“丁度良くダサい”= かっこいい

こんな方程式が通用してしまう現在のYouth Fashionシーンに痛烈に突き刺すデザインと、

黒歴史とも取れるようなブランドヒストリー、そして“BOOT”感、それが唯一無二の存在となっている。

当時の“ヤンキー”マインドは継承しつつ、ストリートエッセンスを柔軟に捉え、

都会的かつアクティブな提案を展開していく。

■GALFYオフィシャルサイト/SNS

公式サイト: https://crutch.jp/our-brand/galfy/

Instagram: https://www.instagram.com/galfy.jpn/

X: https://x.com/Galfy_Official

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

TikTok：https://www.tiktok.com/@gyda_official