「GYDA（ジェイダ）」アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」 とのコラボレーションアイテムを9月12日(金)に予約販売開始
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」とのコラボレーションアイテムを2025年9月12日(金)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」「ZOZOTOWN」「SHOPLIST」にて予約販売を開始します。店頭での販売は11月20日(木)を予定しています。
予約販売ページ：http://s.runway-ch.jp/0909_galfy(http://s.runway-ch.jp/0909_galfy)
90年代に絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが特徴の 「GALFY」との
初となるコラボレーションが実現しました。
GYDA BUNNYのカチューシャをつけたガルフィーモチーフがインパクトのあるスタジャンやレオパードのリボンをつけたキャンディガルフィーのグラフィックがキュートなファーコートなど全6型のラインナップになっています。
GYDAのエッジィなエッセンスとGALFYの遊び心あふれるストリート感をMIXした、ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムにご注目ください。
■商品概要
商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン
商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン
価格 ：23,980円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：フリー
商品名：GYDA×GALFY eco fur super short コート
商品名：GYDA×GALFY eco fur super short コート
価格 ：20,990円（税込）
カラー：オフホワイト/ブラック
サイズ：フリー
商品名：GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー
商品名：GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー
価格 ：14,990円（税込）
カラー：ミックス
サイズ：フリー
商品名：GYDA×GALFY original cross long Tシャツ
商品名：GYDA×GALFY original cross long Tシャツ
価格 ：9,990円（税込）
カラー：オフホワイト/ブラック
サイズ：フリー
商品名：GYDA×GALFY bijou wingパーカー
商品名：GYDA×GALFY bijou wingパーカー
価格 ：13,990円（税込）
カラー：ブラック/ライム
サイズ：フリー
商品名：GYDA×GALFY bijou wingパンツ
商品名：GYDA×GALFY bijou wingパンツ
価格 ：13,990円（税込）
カラー：ブラック/ライム
サイズ：フリー
■発売について
2025年9月9日(火)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWN・SHOPLISTにて先行予約開始
・RUNWAY channel： https://runway-webstore.com/gyda
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/gyda
・SHOPLIST：https://shop-list.com/women/brand/gyda
2025年11月20日(木)より店舗販売開始を予定しています
・店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK070
■GALFYについて
90年代にアウトローから絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが
特徴の 「GALFY」 が5年間の沈黙を破り“Revival & Rebrand”を経て現在に復活。
どこか懐かしく、どこか下品で、そして“丁度良くダサい”= かっこいい
こんな方程式が通用してしまう現在のYouth Fashionシーンに痛烈に突き刺すデザインと、
黒歴史とも取れるようなブランドヒストリー、そして“BOOT”感、それが唯一無二の存在となっている。
当時の“ヤンキー”マインドは継承しつつ、ストリートエッセンスを柔軟に捉え、
都会的かつアクティブな提案を展開していく。
■GALFYオフィシャルサイト/SNS
公式サイト: https://crutch.jp/our-brand/galfy/
Instagram: https://www.instagram.com/galfy.jpn/
X: https://x.com/Galfy_Official
■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://twitter.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
TikTok：https://www.tiktok.com/@gyda_official