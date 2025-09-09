ダイキン工業株式会社東京支社で、『Sustainable Meetup 2025』を開催

株式会社OVER20 & Company.

「20代から、世界を変える」をステートメントに掲げ、次世代成長支援事業を展開する、株式会社 OVER20&Company. （オーバートウェンティアンドカンパニー、東京都港区、代表取締役社長： 糸井達哉｟いといたつや｠）は2025年10月10日（金）ダイキン工業株式会社東京支社にて、 Z世代のイノベーター（10～20代の若者）と企業が共に未来を考え、実践に繋げることを目的とした 学習型ネットワーキングイベント『Sustainable Meetup（サステナブルミートアップ:SMU） 2025』を開催します。

イベント概要

イベントの楽しみ方

１．Z世代イノベーターの考え方を知る

- テーマ：50年後を生きる私たちが、いま動き出す- 日程：2025年10月10日（金）19時00分～21時00分- 場所：ダイキン工業株式会社東京支社（ミッドタウン八重洲）- 参加者規模：120名- 主催：株式会社OVER20＆Company.- 協賛：日本マクドナルド株式会社、株式会社サンマルクカフェなど

●ピッチ型問題提起《Project2050 》Z世代による未来提案の発表

働くことの価値を再定義する―人口減少時代のサステナブルな仕事―

人口減少に伴い、中小企業は十分な労働力を確保できず影響を強く受けています。同程度、あるいは今以上の経済的価値を生み出し続けるには、「働き方」「働く価値」「働く」を再定義する創造的解決策が必要です。本発表では、その可能性について検討します。（PROJECT any 72期生/ITコンサルタント・起業家/北海道大学大学院卒）

持続可能性は正しいのか？―「調和」から見る「持続可能性」―

現在、行われる持続可能な取り組みは一定の成果を上げるとともに、矛盾点が存在しています。既存の「持続可能性」という定義・指標を客観視した上で、改めて「調和」という観点から「持続可能性」を見つめ直します。（PROJECT any 77期生/個人事業/筑波大学卒）

性別で分ける時代は続くのか？―複雑な社会と未来の私たち―

気候変動対策がジェンダー平等や貧困問題に寄与するように、複数の問題が重なり合いながら進展する社会のあり方に注目し、現代の社会人や学生が直面するジェンダーの違和感を問い直します。（PROJECT any 98期生/慶應義塾大学 文学部/人文社会学科）

ブドウ栽培の自動化で未来を変える― 持続可能な農業への挑戦 ―

農薬や化学肥料に頼らず、データとテクノロジーでブドウ栽培を革新する挑戦。最も難しい作物と言われるブドウの栽培を自動化する挑戦は、環境負荷の軽減と食の持続可能性に新しい道を拓きます。（PROJECT any 64期生/起業家/ICU(物理)既卒→弘前大学(医)中退）

●参加型パネルディスカッション

「寿命を超えた社会課題を、2人のZ世代イノベーターと、自分ごととして考える」

一橋大学経営管理研究科に一年「飛び級」して進学。イノベーション・アントレプレナーシップ専攻。大学では複数の研究に参画し、『セイコーエプソン：革新的腕時計「スプリングドライブ」はいかに開発・事業化されたか』『文献サーベイ：カテゴリー形成過程としての革新現象』などの論文を投稿。その過程で、2023年度にトロントで開催された「Strategic Management Society 43rd Annual Conference」にて研究発表を行う。（PROJECT any 3期生/一橋大学 経営管理研究科）

学部時代は3社でのインターンとバレーボール部での主将などを経験。現在は大学で脳科学を研究をする傍ら、新しい視点と教養を届ける若者中心のコミュニティを運営。人間の認知機能、これからの資本主義社会と適切なテクノロジーの在り方などに関心がある。

（PROJECT any 64期/東京大学大学院 新領域創成学科修士1年）

●サステナブルハンドブック SDGｓが進む欧州から現地レポート（参加者限定配布）

デンマークやイギリス在住のZ世代イノベーターが現地でしか入手できない情報提供。

２．Z世代イノベーターとネットワーキング

- Z世代イノベーターが注目するサステナビリティ施策ランキング- SDGｓ先進国に住むZ世代イノベーターによる海外企業の先進的取り組みや制度紹介

19:50～20:50＿日本全国から選ばれたZ世代イノベータ―約60名と企業が交流

PROJECT any（プロジェクトエニー）とは（https://www.project-any.com/）

企業や個人（エニーメイト）と共に、人生で最も大事とされる20代（エニー生）に、「共」育機会を 無償提供し、自己実現をサポートするプログラム

※協賛により20代に完全無償で提供する、人材斡旋しない自己実現支援プログラムは日本初；自社調べ