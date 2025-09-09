徳留慎乃佑、古川 慎、土岐隼一、坂 泰斗、志麻、堀江 瞬、白井悠介、木村良平、やみえんが出演！『Toxic-a-Holic』全キャスト出演のリアルイベント開催決定！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）と株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野 剛）による「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクト『Toxic-a-Holic（トキシカホリック）』は、2026年2月1日（日）に全キャストが出演するリアルイベントを開催いたします。

徳留慎乃佑、古川慎、土岐隼一、坂泰斗、志麻、堀江瞬、白井悠介、木村良平、やみえん、全キャストによるリアルイベントを開催！

2026年2月1日にプロジェクト2回目となるリアルイベント「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」を開催が決定いたしました。本イベントは『Toxic-a-Holic』に出演する声優陣によるトークイベントです。

トークやバラエティ、朗読劇など盛りだくさんの企画が用意されています。

■イベント名

『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2

■開催日時

2026年2月1日（日）昼・夜2公演

■開催場所

大手町三井ホール

■出演者

徳留慎乃佑（アン役）、古川 慎（ヘムロック役）、土岐隼一（シアン役）、坂 泰斗（アーゴット役）、志麻（ディオン役）、堀江 瞬（C.B.役）、白井悠介（チェイン役）、木村良平（支部長役）、やみえん（サポーター役）

※敬称略、順不同

■申込方法

キャラクターソングアルバム「Vox Venena Vo.1」に封入されたシリアルコードまたはファンクラブサイト（https://fc.toxicaholic.com/）よりお申込みください。

※キャラクターソングアルバム先行は複数口応募が可能となります。

※キャラクターソングアルバム先行は1シリアルにつき1公演の応募となります。

※ファンクラブ先行にはファンクラブの入会が必要です。

■受付期間

2025年9月24日（水）12:00より開始

「『Toxic-a-Holic』Fan Party Vol.2」のイベントおよびチケットの申込みについての詳細情報は、公式Xをご覧ください。

追加情報は順次発表いたします。イベントの開催概要や日程、出演者等は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

■キャラクターソングアルバム「Vox Venena Vo.1」について

【発売予定日】

2025年9月24日（水）

【価格】

初回限定盤：5,500円（税込）

通常版：2,750円（税込）

【初回限定盤特典】

・ドラマトラック「トキホリプロジェクト 略してトキプロ始動!? ～支部長は流行りに全力で乗っかるタイプ～」

・ランダムチェキ風トレカ（9種のうち2種）

【通常盤特典】

・ランダムチェキ風トレカ（9種のうち1種）

ランダムチェキ風トレカのレアカードはホロ仕様にキャラクター直筆サイン風プリント入りで、裏面にはここでしか読めないキャラクターのセリフ付き相関図を収録！

【収録曲】

01『夜の火』

歌唱：アン（CV:徳留慎乃佑）

作詞・作曲・編曲：やなぎなぎ

02『Pathetique』

歌唱：ヘムロック（CV：古川 慎）

作詞・作曲・編曲：久下真音

03『Franken_0』

歌唱：シアン（CV：土岐隼一）

作詞：sabio/高村風太

作曲・編曲：神田ジョン

04『L&P』

歌唱：アーゴット（CV：坂 泰斗）

作詞・作曲・編曲：wotaku

05『Nonde!』

歌唱：ディオン（CV：志麻）

作詞：：烏屋茶房

作曲：烏屋茶房、篠崎あやと

編曲：篠崎あやと

06『Bad噛んでべー』

歌唱：C.B.（CV：堀江 瞬）

作詞・作曲・編曲：tepe

07『快楽主義のままごと』

歌唱：チェイン（CV：白井悠介）

作詞・作曲・編曲・謎：原口沙輔

【店舗別特典】

Amazon.co.jp

メガジャケ（※形態別絵柄）

楽天ブックス

・初回限定盤：アクリルキーホルダー2個セット

・通常盤：アクリルキーホルダー1個（※形態別絵柄）

アニメイト

・初回限定盤：缶バッチ2個セット

・通常盤：缶バッチ1個 ※形態別絵柄

Warner Music Store

・初回限定盤：チェキ風トレカ（直筆サイン風プリント付）

※商品の封入特典のレアカードであるチェキ風トレカ（直筆サイン風プリント付）がキャラクター別9人の中からお選びいただけます。

・通常盤特典：L版ブロマイド（※形態別絵柄）

詳細は特設ページ（https://wmg.jp/toxic-a-holic/）をご確認ください。

『Toxic-a-Holic』作品概要

『Toxic-a-Holic』は「毒物男子×謎」をテーマにした侵食型プロジェクトです。

【イントロダクション】

人類にとって有害な「毒」を持つ「toxient（トキシエント）」と呼ばれる知的生命体

──通称「毒物男子」は、人類を脅かす謎の敵「void（ヴォイド）」に唯一対抗できる存在でもあった。

voidと戦うために設立された特別な機関によって、管理されている毒物男子たち。

有害と有益の狭間を生きる彼らのイメージアップを図ろうと、トーキョー支部の支部長は、広報動画を撮り始める。

トーキョー支部の採用募集も兼ねた動画だが、一癖も二癖もある毒物男子たちが集まって、そう平和に事が運ぶわけもなく──

「毒物男子を信じるな。やつらは全員人殺しで、有害な存在だ」

毒×謎をテーマにしたメディアミックスプロジェクト、開幕！

■公式サイト

https://www.toxicaholic.com

■公式X

https://x.com/Toxic_a_Holic

■公式YouTubeチャンネル

http://youtube.com/@Toxic-a-Holic

▼EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）について

メディアミックスコンテンツの原作を生み出す出版社、株式会社アース・スター エンターテイメントから、 新ブランド「EARTH STAR SPICA（アース・スター スピカ）」が登場。

「あなたの明日を照らす一等星」をコンセプトに、「補講男子」をはじめとするメディアミックス作品で、ときめきをお届けします。

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@earthstarspica/

▼アース・スター エンターテイメントについて

株式会社アース・スター エンターテイメントは、ジャンルや常識に捉われず、次々と新しいものを創出する発想力、行動力をもって、魅力的なメディアミックスコンテンツの制作を行っています。

【主な事業】

コミック・ライトノベル等の書籍出版

自社出版物ならびに自社保有IPのメディアミックス企画

映像・音楽制作

【会社概要】

会社名：株式会社アース・スター エンターテイメント（https://www.earthstar.co.jp/）

本社：東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア7F

代表取締役社長：幕内 和博

設立：1939 年6 月1 日

お問い合わせ窓口： ese-mdmx@earthstar.jp

【主要サイト】

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/

ウタヒメドリーム：https://www.utadori.com/

補講男子：https://www.hokodan.com/

所属アーティスト 花耶（KAYA）：https://kaya.bitfan.id/

▼株式会社KADOKAWAについて

出版、アニメ・実写映像、ゲーム、Webサービス、教育・EdTechなどの事業を展開する総合エンターテインメント企業です。世界中から才能を発掘して多彩なIP（Intellectual Property）を創出し、さまざまなメディアで展開。創出したIPをテクノロジーの活用により世界に届ける「グローバル・メディアミックス with Technology」戦略を掲げ、IP価値の最大化を推進しています。

https://group.kadokawa.co.jp/