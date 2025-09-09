【オリジナルキャップが当たる！】「Filmarks 90’s」2ヶ月連続 劇場鑑賞キャンペーン！『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』

株式会社つみき

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス Filmarks（フィルマークス）主催のリバイバル上映プロジェクトにて、9月12日（金）より、2週間限定で全国リバイバル上映することが決定した、マット・デイモンとベン・アフレックが脚本でアカデミー賞(R)を受賞、ロビン・ウィリアムズが助演男優賞を獲得した名作『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』。

この度、『ライフ・イズ・ビューティフル』に続く「Filmarks 90’s」2ヶ月連続 劇場鑑賞キャンペーンの第2弾として、『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』を鑑賞された方に、非売品のオリジナルキャップが当たるSNSプレゼントキャンペーンの実施が決定しました！

(C) 2025 Paramount Pictures

『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』は、天才的な頭脳を持った青年ウィルが、心理学者ショーンとの対話を通じて心の傷と向き合い、自分の人生を切り拓く決意をする感動の人間ドラマ。鋭い知性を持ちながらも幼い頃に負ったトラウマに縛られ他者を遠ざけてしまうウィルと、最愛の妻を亡くし悲しみを抱えるショーンとの心の交流が深い共感を呼ぶ、90年代の名作です。

【プレゼントキャンペーン概要】

『ライフ・イズ・ビューティフル』に続く「Filmarks 90’s」2ヶ月連続 劇場鑑賞キャンペーンの第2弾として、『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』を劇場で鑑賞された方に、イラストレーターSAITOEさんによる描き下ろしイラストでデザインされたオリジナルキャップをプレゼント！

キャップのデザインには、公開当時の日本版キャッチコピー「あなたに会えて、ほんとうによかった。」の英訳「I’m really glad I met you」、そしてウィルとショーンが出会うシーンをモチーフとした象徴的なイラストの刺繍が施されています。淡いライトブルーのコーデュロイ素材を使用した特別感のある仕上がり。作品の世界観をイメージしてデザインされた、ここでしか手に入らない特別なアイテムです。

■プレゼント内容

・『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』非売品キャップ

イラストレーターSAITOEさんによる描き下ろしイラストのデザインされたオリジナルキャップ

※転売はご遠慮ください

※画像はイメージです。

■応募期間

2025年9月12日（金）10:00 ～ 10月3日（金）23:59

当選者数

10名

■応募方法

１.X（Twitter）のキャンペーン投稿をリポスト、

Filmarksリバイバル上映（@Filmarks_ticket）アカウントのフォロー

２.下記Googleフォームでの応募（Googleログインが必要となります）

https://forms.gle/Cww5JU5swCPSy5MMA(https://forms.gle/Cww5JU5swCPSy5MMA)

※必要事項をフォームにて記入、チケットご購入時の明細、もしくはチケット半券を添付いただきます。

応募者の中から抽選で10名様にプレゼント！

■さらに、Filmarks上でレビューを投稿すると当選確率アップ！

Filmarks上で『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』のレビュー投稿が完了している、または新たにレビューを投稿してくれた方にはさらに当選確率がアップします!!

※当選者の方には、Filmarksリバイバル上映公式アカウントよりDMにてご連絡いたします

【注意事項】

・当選の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます

・賞品発送時の紛失につきましては対応いたしかねますのでご注意ください

・発送先住所は日本国内に限ります

・当選権利の譲渡、換金は一切できません

・当選後の連絡が不通となった場合、応募・当選を無効とさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください

・抽選に関してのお問い合わせにはお答えできかねます。あらかじめご了承ください

イラストレーター紹介

SAITOE

https://www.instagram.com/saitoe.illustration/

2013年頃からイラストレーターとして活動開始。

書籍挿絵、雑誌挿絵、ショップロゴデザイン、壁画制作等。国内外で展示も行う。

【『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』入場者プレゼント情報】

(C) 2025 Paramount Pictures

海外版ポスタービジュアル A5サイズミニポスター

※画像はイメージです。

※お一人様1回のご鑑賞につき1点の配布。

※先着・数量限定のため、配布期間内でもなくなり次第終了となります。

※劇場により数に限りがあります、あらかじめご了承ください。

※特典は非売品になります。転売はご遠慮ください。

【『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』予告編】

https://youtu.be/yHOIH5QjIEs(https://youtu.be/yHOIH5QjIEs)

【『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』公開情報】

『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』

公開日：2025年9月12日（金）より2週間限定上映

公開劇場：全国57館

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：Filmarks

【『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』公開情報】

［北海道］札幌シネマフロンティア、イオンシネマ旭川駅前、サツゲキ

［青森］イオンシネマ新青森

［宮城］イオンシネマ新利府

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］鶴岡まちなかキネマ（日程未定）

［茨城］イオンシネマ守谷

［群馬］MOVIX伊勢崎、イオンシネマ高崎

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ越谷レイクタウン、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口

［千葉］イオンシネマ市川妙典、キネマ旬報シアター（9/13～）

［東京都］イオンシネマ板橋、109シネマズ木場、池袋HUMAXシネマズ、イオンシネマむさし村山、新宿ピカデリー、イオンシネマ シアタス調布、Stranger（9/26～）

［神奈川］ムービル、イオンシネマ新百合ヶ丘、イオンシネマみなとみらい、109シネマズ川崎、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、シネコヤ（9/19～）

［石川］イオンシネマ金沢フォーラス

［長野］松本シネマライツ

［岐阜］イオンシネマ各務原

［愛知］ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、イオンシネマ長久手

［三重］イオンシネマ東員、イオンシネマ津南

［滋賀］イオンシネマ草津

［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］イオンシネマ茨木、なんばパークスシネマ、イオンシネマ シアタス心斎橋

［兵庫］塚口サンサン劇場、kino cinema神戸国際

［広島］サロンシネマ

［香川］イオンシネマ綾川

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、イオンシネマ大野城

［佐賀］イオンシネマ佐賀大和

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［宮崎］宮崎キネマ館

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち』作品情報】

(C) 2025 Paramount Pictures

1997年／アメリカ／127分

https://filmarks.com/movies/29792

監督：ガス・ヴァン・サント

脚本：ベン・アフレック、マット・デイモン

音楽：ダニー・エルフマン



出演者：

ロビン・ウィリアムズ、マット・デイモン、ベン・アフレック

ステラン・スカルスガルド、ミニー・ドライヴァー、ケイシー・アフレック、コール・ハウザー

＜あらすじ＞

実際に親友同士のマット・デイモンとベン・アフレックが脚本・出演し、アカデミー脚本賞含む数々の映画賞を受賞したヒューマン・ドラマ。過去のトラウマから心を開くことができず非行に走る天才青年と心理学者の交流を描く。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画・主催するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

・Filmarksリバイバル上映

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/(https://revival.filmarks.com/?utm_source=pr_times&utm_medium=referral&utm_campaign=site_release)