MILKFED.（ミルクフェド）のベストセラーバッグにWEB限定カラーが新登場。

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が展開するレディースカジュアルブランド「MILKFED.（ミルクフェド）」は、同ブランドの中でも高い人気を誇るベストセラーバッグ2型とカラビナのWEB限定カラーを9月12日(金)より発売いたします。

特設ページはこちら :https://calif.cc/blogs/news/milkfed_new_20250909



WEB限定カラーには、爽やかさが目を惹く“ライトグリーン”が登場。

リュックとショルダーバッグは通常カラー同様、多彩なポケットによる高い収納力に加え、多機能かつ大容量な点がポイントです。

さらにアップルカラビナはグリッター仕様となり、限定感あふれる特別なアイテムに仕上がりました。

通勤・通学はもちろん、荷物が多くなる出張や旅行、レジャーやフェスなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。

また、友人やカップルでのお揃いはもちろん、ママやパパまで、幅広い年代のお客様にご愛用いただけるシンプルで使いやすいデザインとなっています。

【商品詳細】

W ZIP BACKPACK LtGREEN

容量23L

\13,200 intax

A4サイズ収納可能

PCやファイルの収納に適した深さのあるポケットを搭載

背負い心地を考慮した硬めの背面パットと太めのショルダーストラップで肩への負担を軽減

両サイドにはペットボトルや折り畳み傘の収納に便利なポケット

すぐに取り出したい小物収納に便利な浅いポケット

フロントのメッシュポケットは中身が見えて便利

定期券やイヤホンなど細々とした小物の収納に便利な取り外し出来るミニポーチ

ポーチの裏面にもロゴを配置

SHOULDER WIDE BAG MESH POCKET LtGREEN

\7,700 intax

メインスペースを2カ所備えており荷物が多いときも用途に合わせた仕分けが可能

内ポケットも充実

500mlのペットボトルを横向きに収納できる

背面にはボタン付きポケット

GLITTER APPLE CARABINER

\1,980 intax

【販売詳細】

9月12日(金)正午よりオフィシャルオンラインストア「calif」にて発売開始

9月19日(金)正午よりZOZOTOWNにて発売開始



・オフィシャルオンラインストア「calif」特設サイト

https://calif.cc/blogs/news/milkfed_new_20250909

・ZOZOTOWN ※9月19日(金)正午公開

https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=1691065&draft=1(https://zozo.jp/shop/milkfed/?p_tpcsid=1691065&draft=1)





【MILKFED. ミルクフェド】

1995年、ソフィア・コッポラが幼少時代からの友人ステファニー・ハイマンをパートナーにスタートさせたブランド。

X-girlを立ち上げたsonic youthと交友関係にあったソフィア・コッポラは、ニューヨークでゲリラ的に行なわれたX-girlのファッションショーに参加するなど、X-girlに携わり影響を受け、自分でもブランドをスタートさせようと立ち上げました。

ソフィアが作ってきた「エレガント」「カジュアル」のコンセプトを継承しつつ、トレンド要素を共存させ、多くのファンを魅了するブランドとして愛されています。

いつまでも、どんな時も「かわいい」を忘れない女性へ、自分をカテゴライズしない自由なファッションスタイルを提案しています。

Official HP : https://milkfed.jp/(https://milkfed.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/milkfedjp/(https://www.instagram.com/milkfedjp/)

X：https://twitter.com/MILKFEDJP(https://twitter.com/MILKFEDJP)

LINE：https://page.line.me/iqq3113g(https://page.line.me/iqq3113g)

TikTok：https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP(https://www.tiktok.com/@milkfedjp?lang=ja-JP)

OFFICIAL ONLINE STORE「calif」： https://calif.cc/pages/milkfed(https://calif.cc/pages/milkfed)

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

設立年：1990年12月

従業員数：360名（2025年1月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業