Ground Y × NEW ERA (R) AW25 Collection

株式会社ヨウジヤマモト


ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら


“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド


「Ground Y(グラウンド ワイ)」。



NEW ERA(R)とのコラボレーションによる新作コレクションを、Ground Y直営店舗(GINZA SIX/


ラフォーレ原宿/渋谷パルコ/心斎橋パルコ/名古屋パルコ/札幌パルコ)、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」及び正規ディーラーにて発売いたします。



【第1弾発売日 9月12日(金) 第2弾発売日10月10日(金)】



THE SHOP YOHJI YAMAMOTO内商品掲載ページはこちらから


https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/


※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは各発売日同日のAM10:00より発売




Ground Y×NEW ERA(R)2025秋冬コレクションでは、ブランドロゴをアクセントに、機能性とデザイン性を兼ね備えた秋冬シーズンならではの新作アイテムを展開します。



第1弾9月12日(金)発売では、大人気のカーブドバイザーキャップ『9FORTY(TM)』が、特別仕様のブランドロゴを刺繍したデザインで登場。丸みを帯びた流線型のシルエットが特徴となり、アジャスターでサイズ調整が可能です（男女兼用）。小ぶりなデザインの「ウエストバッグ」は、ワンショルダーバッグとしても使いやすく、さまざまなシーンで活躍します。また、胸元に刺繍を施した「パフォーマンスTシャツ」は、速乾通気性のあるテック生地を使用し、快適な着心地を追求しました。



第2弾10月10日(金)発売では、破れにくく、裂けても途中で止まる高強度のリップストップ生地を


採用した「ダウンジャケット」が注目です。ダウン70%、フェザー30%の高保湿で軽やかな仕上がりを実現し、男女兼用でお使いいただけます。さらに、秋冬シーズンの定番モデル、『The Trapper（トラッパー）』にも特別仕様のブランドロゴを刺繍しました。トラッパーは一般的にフライトキャップに分類され、防寒性の高さから、ストリートのみならずウィンタースポーツシーンでもご活用いただけます。



全アイテムにGround Yのロゴを施し、コラボレーションならではのアイコニックな仕上がりを


演出しています。


モノトーンを基調としたミニマルなデザインで統一し、Ground Y × NEW ERA(R)が生み出す


唯一無二のスタイルをぜひ体感してください。





【商品ラインナップ】　※全て税込み価格



【第1弾】9/12(金)発売



9FORTY　9,900円

WAIST BAG　13,200円



PERFOMANCE TEE 13,200円(White、Black)　　　



【第二弾】10/10(金)発売



DOWN JACKET　59,400円　

THE TRAPPER 16,500円


【Ground Y × NEW ERA(R) Autumn/Winter 2025 Collection】


発売日：【第1弾】9月12日(金)


　　　　【第２弾】10月10日(金)


※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは各発売日同日のAM10:00より発売



展開店舗：Ground Y直営店舗(GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/


名古屋PARCO/札幌PARCO)


オフィシャルウェブストア 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」


http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20


及び正規ディーラー


商品掲載ページ：


日本語：https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/


英語：https://theshopyohjiyamamoto.com/collections/gynewera



▼shop information


Ground Y GINZA SIX


〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165



Ground Y LAFORET HARAJUKU


〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277



Ground Y SHIBUYA PARCO


〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984



Ground Y SHINSAIBASHI PARCO


〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607



Ground Y NAGOYA PARCO


〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F　TEL 052-265-5790



Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO


〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3　札幌PARCO1F TEL 011-215-0678




Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO


http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20