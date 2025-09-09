Ground Y × NEW ERA (R) AW25 Collection

株式会社ヨウジヤマモト

ヨウジヤマモト社のフィルターを通し、コンセプトにシンクロする多面的な要素を取り入れながら

“ジェンダーレス”、“エイジレス“なスタイルでファッションの新たな可能性を提案するブランド

「Ground Y(グラウンド ワイ)」。

NEW ERA(R)とのコラボレーションによる新作コレクションを、Ground Y直営店舗(GINZA SIX/

ラフォーレ原宿/渋谷パルコ/心斎橋パルコ/名古屋パルコ/札幌パルコ)、公式ウェブストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」及び正規ディーラーにて発売いたします。

【第1弾発売日 9月12日(金) 第2弾発売日10月10日(金)】

THE SHOP YOHJI YAMAMOTO内商品掲載ページはこちらから

https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは各発売日同日のAM10:00より発売

Ground Y×NEW ERA(R)2025秋冬コレクションでは、ブランドロゴをアクセントに、機能性とデザイン性を兼ね備えた秋冬シーズンならではの新作アイテムを展開します。

第1弾9月12日(金)発売では、大人気のカーブドバイザーキャップ『9FORTY(TM)』が、特別仕様のブランドロゴを刺繍したデザインで登場。丸みを帯びた流線型のシルエットが特徴となり、アジャスターでサイズ調整が可能です（男女兼用）。小ぶりなデザインの「ウエストバッグ」は、ワンショルダーバッグとしても使いやすく、さまざまなシーンで活躍します。また、胸元に刺繍を施した「パフォーマンスTシャツ」は、速乾通気性のあるテック生地を使用し、快適な着心地を追求しました。

第2弾10月10日(金)発売では、破れにくく、裂けても途中で止まる高強度のリップストップ生地を

採用した「ダウンジャケット」が注目です。ダウン70%、フェザー30%の高保湿で軽やかな仕上がりを実現し、男女兼用でお使いいただけます。さらに、秋冬シーズンの定番モデル、『The Trapper（トラッパー）』にも特別仕様のブランドロゴを刺繍しました。トラッパーは一般的にフライトキャップに分類され、防寒性の高さから、ストリートのみならずウィンタースポーツシーンでもご活用いただけます。

全アイテムにGround Yのロゴを施し、コラボレーションならではのアイコニックな仕上がりを

演出しています。

モノトーンを基調としたミニマルなデザインで統一し、Ground Y × NEW ERA(R)が生み出す

唯一無二のスタイルをぜひ体感してください。

【商品ラインナップ】 ※全て税込み価格

【第1弾】9/12(金)発売

9FORTY 9,900円WAIST BAG 13,200円

PERFOMANCE TEE 13,200円(White、Black)

【第二弾】10/10(金)発売

DOWN JACKET 59,400円THE TRAPPER 16,500円

【Ground Y × NEW ERA(R) Autumn/Winter 2025 Collection】

発売日：【第1弾】9月12日(金)

【第２弾】10月10日(金)

※THE SHOP YOHJI YAMAMOTOは各発売日同日のAM10:00より発売

展開店舗：Ground Y直営店舗(GINZA SIX/ラフォーレ原宿/渋谷PARCO/心斎橋PARCO/

名古屋PARCO/札幌PARCO)

オフィシャルウェブストア 「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」

http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20

及び正規ディーラー

商品掲載ページ：

日本語：https://theshopyohjiyamamoto.jp/shop/e/egynewera/

英語：https://theshopyohjiyamamoto.com/collections/gynewera

▼official media

Ground Y Official HP http://yohjiyamamoto.co.jp/groundy

Ground Y Official Facebook @groundy.yohjiyamamoto

https://www.facebook.com/groundy.yohjiyamamoto/?locale=ja_JP

Ground Y Official Twitter @Ground_Y

https://x.com/Ground_Y?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Ground Y Official Instagram @ground_y_Official

https://www.instagram.com/ground_y_official/

Ground Y Official LINE @groundy-official https://page.line.me/bgj1098w

Ground Y Official YouTube https://www.youtube.com/@groundyofficial103

▼shop information

Ground Y GINZA SIX

〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 4F TEL 03-6264-5165

Ground Y LAFORET HARAJUKU

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-11-6 1F TEL 03-6455-5277

Ground Y SHIBUYA PARCO

〒153-8377 東京都渋谷区宇田川町15-1 2F TEL 03-6427-8984

Ground Y SHINSAIBASHI PARCO

〒542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 1F TEL 06-6125-5607

Ground Y NAGOYA PARCO

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-29-1 西館1F TEL 052-265-5790

Ground Y+S’YTE SAPPORO PARCO

〒060-8502 北海道札幌市中央区南1条西3-3 札幌PARCO1F TEL 011-215-0678

Ground Y THE SHOP YOHJI YAMAMOTO

http://theshopyohjiyamamoto.jp/JP/shop/c/c20