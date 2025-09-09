おにぎり専門店4ブランドの口コミを徹底調査！ブランド間で評価に差が見られたのは「海苔」

株式会社mov

業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ」及び 店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム」を運営する株式会社mov（代表取締役：渡邊 誠、本社：東京都渋谷区、以下mov）では、『口コミコム』の分析機能を用いたレポートを公開しました。

この調査では、もっとも平均口コミ数が多いブランド・もっとも平均評価（★の数）が高いブランド・もっとも外国語口コミ比率が高いブランド・各ブランドで多く使用されているキーワードをお伝えします。

■ 本レポートの調査対象

本調査は、おにぎり専門店4ブランドに寄せられた口コミ1,702件を対象に行いました。

- おむすび権米衛（株式会社イワイ）：49店舗- 新潟ゆのたに心亭（株式会社ゆのたに）：16店舗- おにぎりの桃太郎（株式会社おにぎりの桃太郎）：16店舗- ぼんたぼんた（株式会社ティーエッセンス）：15店舗

（※調査対象の店舗はランダムに選出）

■ 1店舗あたりの口コミ数が最も多いのは「ぼんたぼんた」、平均評価が最も高いのは「おにぎりの桃太郎」

こちらの散布図では、調査対象4ブランドの「1店舗あたりの口コミ数」「平均評価（★の数）」を算出しています。1店舗あたりの口コミ数が最も多いブランドは「ぼんたぼんた」で22.9件、平均評価（★の数）が最も高いブランドは「おにぎりの桃太郎」で★3.97でした。

■ 外国語口コミ比率が最も高いブランドは「おむすび権米衛」、次いで「ぼんたぼんた」

こちらのグラフでは、調査対象4ブランドの口コミにおける「外国語口コミ比率」を算出しています。外国語口コミ比率が最も高いブランドは「おむすび権米衛」で7.5%、次いで「ぼんたぼんた」で4.7％でした。

■ 「ぼんたぼんた」の口コミに多く寄せられたキーワードでランキングを作成

こちらの表では「ぼんたぼんた」の口コミにおける、キーワードの「使用回数」「ポジティブな文脈で使用されている割合（ポジティブ率）」を算出し、「使用回数」「ポジティブ率」「ネガティブ率」ごとにランキング形式で分析しています。

＜ 使用回数が多いキーワード「種類」 はこんな文脈で使用されています ＞

・「とても種類が多く、サイズも小さすぎず大きすぎずでちょうどいい」

・「種類が豊富で、定番の梅や鮭から、季節の食材を使った創作おにぎりまでそろっている」

＜ ポジティブ率が高いキーワード「満足」 はこんな文脈で使用されています ＞

・「とにかくお米が美味しく、お値段以上の満足感を得られる」

・「具がたっぷり入っていて、とても満足感があった」

＜ ネガティブ率が高いキーワード「残念」 はこんな文脈で使用されています ＞

・「具の量が毎日違うのが残念」

・「いつ行っても接客が残念でもったいないと思う」

■ キーワード「海苔」のポジティブ率は4ブランド間で差が見られる結果に

こちらの表では、調査対象4ブランドにおける、「商品」「価格」に関連するキーワードに焦点を当て、各キーワードの「1店舗あたりの使用回数」「ポジティブな文脈で使用されている割合」の違いを調査しています。

＜ カテゴリ：海苔 ＞

キーワード「海苔」のポジティブ率は、4ブランド間で差が見られる結果となりました。ポジティブな口コミでは「風味の良い海苔とご飯の相性が最高」といった声が、ネガティブな口コミでは「海苔が噛み切りにくい」といった声が寄せられていました。

＜ キーワード：値段・価格 ＞

「おむすび権米衛」ではキーワード「値段」「価格」のポジティブ率が他ブランドよりも高いスコアとなっています。実際の口コミでも「コンビニおにぎりと同じくらいの値段で、ご飯・具材ともにボリューミーなおにぎりを食べることができる」といった声が多く見られました。

レポートでは他にも、「接客」「施設・設備」「オペレーション」に関するキーワードについて分析しています。

口コミコムをもっとくわしく見る

【会社概要】

会社名：株式会社mov（コーポレートサイト(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_onigiri)）

所在地：東京都渋谷区東1-32-12 渋谷プロパティータワー10F

代表者：渡邊 誠

設立：2015年9月

事業内容：

・店舗向け集客一元化プラットフォーム「口コミコム(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_onigiri)」の運営

・口コミサイトの運営やノウハウが学べる会員制サイト「口コミアカデミー(https://academy.kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_onigiri)」の運営

・業界最大級のインバウンドビジネスメディア「訪日ラボ(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_onigiri)」の運営

・インバウンド対策に特化した資料請求サイト「訪日コム(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202509_onigiri)」の運営

