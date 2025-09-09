【Green Parks】『ディズニーヴィランズ』と「ルシファー」がハロウィーンシーズンに登場！ヴィランズのダークな世界観を詰め込んだアイテムを9月16日(火)に発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するセレクトショップ「Green Parks（グリーン パークス）」は、ディズニーコレクションを9月16日（火）より全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて順次発売いたします。

特集ページ：https://stcl.page.link/x83B

ハロウィンシーズンに合わせて、ディズニー作品に悪役として登場する魅惑のキャラクター『ディズニーヴィランズ』を主役にしたアイテムがGreen Parksから登場。「アースラ」、「ハートの女王」、「クルエラ」、「スカー」、「女王」、「ハデス」、「マレフィセント」のヴィランズらしいダークな世界観を詰め込んだアイテムを展開いたします。

なかでも注目のアイテムは、『リトル・マーメイド』に登場する海の魔女「アースラ」の足モチーフを取り入れたジャガードニット。袖には「アースラ」とその手下のウツボ2匹をパッチワークで施しました。2色のカラーが目を惹くカーディガンには、『ふしぎの国のアリス』の「ハートの女王」と『101匹わんちゃん』の「クルエラ」を採用。それぞれを象徴するハートやダルメシアン柄、キャラクターのシルエットを取り入れました。秋らしいブラウンカラーのダメージニットは、『ライオンキング』の「スカー」をイメージ。フロントには、邪悪な表情と黒いたてがみが特徴的な「スカー」のワッペンを刺繍しました。

そのほか、袖にレースをあしらったプリントスウェットやダークカラーで統一した長袖Tシャツもご用意しております。

さらに同日より、『シンデレラ』に登場するいじわるな性格の猫「ルシファー」のスウェットも販売。フロントには、むすっとした表情を浮かべる「ルシファー」をプリントしました。

ハロウィンイベントや秋のお出かけにぴったりな『ディズニーヴィランズ』とのコラボアイテムにぜひご注目ください。

■Green Parks 『Disney VILLAINS』 / 『Disney Lucifer』 販売概要

発売日：9月16日（火）より順次 ※ECサイトは9月18日(木)12時

販売場所：全国のGreen Parks（fuuwa / topic / sara）店舗

自社ECサイト「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/x83B）

販売アイテム：トップス 全6型

■Green Parks 『Disney VILLAINS』 / 『Disney Lucifer』 アイテム詳細

※価格は税込、全てフリーサイズ

VILLAINS/アースラジャガードニットプルオーバー

カラー：Purple

価格：\5,990

VILLAINS/アシンメトリーニットカーディガン

カラー：White/Red

価格：\5,990

VILLAINS/スカーダメージラグラン配色ニット

カラー：Brown

価格：\6,990

VILLAINS/レースドッキングプリントスウェット

カラー：White/Purple/Black

価格：\5,990

VILLAINS/ピグメントプリント長袖Tシャツ

カラー：Purple/Yellow

価格：\4,990

Lucifer/ルシファー英字ロゴスウェット

カラー：Gray Mixture

価格：\4,990