【Green Parks】『ディズニーヴィランズ』と「ルシファー」がハロウィーンシーズンに登場！ヴィランズのダークな世界観を詰め込んだアイテムを9月16日(火)に発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部将士）が展開するセレクトショップ「Green Parks（グリーン パークス）」は、ディズニーコレクションを9月16日（火）より全国のGreen Parks店舗および自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて順次発売いたします。
特集ページ：https://stcl.page.link/x83B
ハロウィンシーズンに合わせて、ディズニー作品に悪役として登場する魅惑のキャラクター『ディズニーヴィランズ』を主役にしたアイテムがGreen Parksから登場。「アースラ」、「ハートの女王」、「クルエラ」、「スカー」、「女王」、「ハデス」、「マレフィセント」のヴィランズらしいダークな世界観を詰め込んだアイテムを展開いたします。
なかでも注目のアイテムは、『リトル・マーメイド』に登場する海の魔女「アースラ」の足モチーフを取り入れたジャガードニット。袖には「アースラ」とその手下のウツボ2匹をパッチワークで施しました。2色のカラーが目を惹くカーディガンには、『ふしぎの国のアリス』の「ハートの女王」と『101匹わんちゃん』の「クルエラ」を採用。それぞれを象徴するハートやダルメシアン柄、キャラクターのシルエットを取り入れました。秋らしいブラウンカラーのダメージニットは、『ライオンキング』の「スカー」をイメージ。フロントには、邪悪な表情と黒いたてがみが特徴的な「スカー」のワッペンを刺繍しました。
そのほか、袖にレースをあしらったプリントスウェットやダークカラーで統一した長袖Tシャツもご用意しております。
さらに同日より、『シンデレラ』に登場するいじわるな性格の猫「ルシファー」のスウェットも販売。フロントには、むすっとした表情を浮かべる「ルシファー」をプリントしました。
ハロウィンイベントや秋のお出かけにぴったりな『ディズニーヴィランズ』とのコラボアイテムにぜひご注目ください。
■Green Parks 『Disney VILLAINS』 / 『Disney Lucifer』 販売概要
発売日：9月16日（火）より順次 ※ECサイトは9月18日(木)12時
販売場所：全国のGreen Parks（fuuwa / topic / sara）店舗
自社ECサイト「STRIPE CLUB」 （https://stcl.page.link/x83B）
販売アイテム：トップス 全6型
■Green Parks 『Disney VILLAINS』 / 『Disney Lucifer』 アイテム詳細
※価格は税込、全てフリーサイズ
VILLAINS/アースラジャガードニットプルオーバー
カラー：Purple
価格：\5,990
VILLAINS/アシンメトリーニットカーディガン
カラー：White/Red
価格：\5,990
VILLAINS/スカーダメージラグラン配色ニット
カラー：Brown
価格：\6,990
VILLAINS/レースドッキングプリントスウェット
カラー：White/Purple/Black
価格：\5,990
VILLAINS/ピグメントプリント長袖Tシャツ
カラー：Purple/Yellow
価格：\4,990
Lucifer/ルシファー英字ロゴスウェット
カラー：Gray Mixture
価格：\4,990