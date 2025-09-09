【ロフト】ロフト限定！「トムとジェリー」の雑貨コレクション「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」
株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2025年9月16日(火)より、「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」を全国のロフトおよびロフトネットストアにて開催いたします。
2025年に誕生から85周年を迎えた「トムとジェリー」。これを記念し、“トムとジェリーのいたずらSHOP”をテーマとした、愉快で楽しい魅力的なアートをあしらったロフト限定の雑貨コレクション全51種類を展開します。
トムとジェリーの笑顔がデザインされたポーチやフェイスタオルなどの生活雑貨や、日常使いしやすいステーショナリーなど、使うたびに楽しい気持ちにしてくれるアイテムが多数そろいます。
TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT
＜【TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT】概要＞
■開催期間：2025年9月16日(火)～10月31日(金)
■開催店舗：全国のロフト171店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/r/rlf41/ )
■商品数：全51種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)
■商品例： ※価格は全て税込み
【いつでも一緒！“ぬい活”にもおすすめ】
●ぬいぐるみ(ジェリー・タフィー) 各3,300円
●ぬいぐるみ(トム) 3,630円
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)
【トムとジェリーがコスメで遊ぶ！美容アイテム】
●ミラー 丸型 1,100円
●前髪クリップ 全2種類 各1,210円
●コスメポーチスクエア 3,080円
●収納ポーチ 3,410円
●巾着 1,650円
●アイロンケース 2,750円
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)
【洗面所やバスタイムが楽しくなるアイテム】
●歯ブラシスタンド 880円
●フェイスタオル 1,320円
●泡ハンドソープディスペンサー 2,970円
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)
【いたずら心がユーモラスなステーショナリー】
●マスキングテープ 全3種類 各385円
●3ポケットクリアファイル 全3種類 各495円
●Wクリップセット 935円 ほか
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)
●ロルバーン ポケット付きメモL 全3種 各1,320円
●ロルバーン ブックマーク 全3種 各528円
TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)