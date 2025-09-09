【ロフト】ロフト限定！「トムとジェリー」の雑貨コレクション「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2025年9月16日(火)より、「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」を全国のロフトおよびロフトネットストアにて開催いたします。

2025年に誕生から85周年を迎えた「トムとジェリー」。これを記念し、“トムとジェリーのいたずらSHOP”をテーマとした、愉快で楽しい魅力的なアートをあしらったロフト限定の雑貨コレクション全51種類を展開します。

トムとジェリーの笑顔がデザインされたポーチやフェイスタオルなどの生活雑貨や、日常使いしやすいステーショナリーなど、使うたびに楽しい気持ちにしてくれるアイテムが多数そろいます。

TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT

＜【TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT】概要＞

■開催期間：2025年9月16日(火)～10月31日(金)

■開催店舗：全国のロフト171店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/r/rlf41/ )

■商品数：全51種類 ※店舗により取扱商品、規模は異なる

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

■商品例： ※価格は全て税込み

【いつでも一緒！“ぬい活”にもおすすめ】

●ぬいぐるみ(ジェリー・タフィー) 各3,300円

●ぬいぐるみ(トム) 3,630円

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

【トムとジェリーがコスメで遊ぶ！美容アイテム】

●ミラー 丸型 1,100円

●前髪クリップ 全2種類 各1,210円

●コスメポーチスクエア 3,080円

●収納ポーチ 3,410円

●巾着 1,650円

●アイロンケース 2,750円

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

【洗面所やバスタイムが楽しくなるアイテム】

●歯ブラシスタンド 880円

●フェイスタオル 1,320円

●泡ハンドソープディスペンサー 2,970円

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

【いたずら心がユーモラスなステーショナリー】

●マスキングテープ 全3種類 各385円

●3ポケットクリアファイル 全3種類 各495円

●Wクリップセット 935円 ほか

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

●ロルバーン ポケット付きメモL 全3種 各1,320円

●ロルバーン ブックマーク 全3種 各528円

TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)