【ロフト】ロフト限定！「トムとジェリー」の雑貨コレクション「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」

株式会社ロフト

株式会社ロフト(東京都渋谷区/代表取締役社長 安藤公基)は、2025年9月16日(火)より、「TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT」を全国のロフトおよびロフトネットストアにて開催いたします。


2025年に誕生から85周年を迎えた「トムとジェリー」。これを記念し、“トムとジェリーのいたずらSHOP”をテーマとした、愉快で楽しい魅力的なアートをあしらったロフト限定の雑貨コレクション全51種類を展開します。


トムとジェリーの笑顔がデザインされたポーチやフェイスタオルなどの生活雑貨や、日常使いしやすいステーショナリーなど、使うたびに楽しい気持ちにしてくれるアイテムが多数そろいます。





＜【TOM and JERRY～いたずらSHOP～ by LOFT】概要＞


■開催期間：2025年9月16日(火)～10月31日(金)


■開催店舗：全国のロフト171店舗及びロフトネットストア( https://www.loft.co.jp/store/r/rlf41/ )


■商品数：全51種類　※店舗により取扱商品、規模は異なる





TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

■商品例：　※価格は全て税込み



【いつでも一緒！“ぬい活”にもおすすめ】


●ぬいぐるみ(ジェリー・タフィー)　各3,300円


●ぬいぐるみ(トム)　3,630円



TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)


【トムとジェリーがコスメで遊ぶ！美容アイテム】　


●ミラー　丸型　 1,100円　


●前髪クリップ　全2種類　 各1,210円　


●コスメポーチスクエア　 3,080円　


●収納ポーチ　3,410円


●巾着　1,650円


●アイロンケース　2,750円　




TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)



【洗面所やバスタイムが楽しくなるアイテム】


●歯ブラシスタンド　880円　


●フェイスタオル　1,320円　


●泡ハンドソープディスペンサー　2,970円　




TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)


【いたずら心がユーモラスなステーショナリー】　


●マスキングテープ　全3種類　各385円


●3ポケットクリアファイル　全3種類　各495円


●Wクリップセット 935円　ほか



TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)

●ロルバーン ポケット付きメモL　全3種　各1,320円


●ロルバーン ブックマーク　全3種　各528円



TM & (C) Turner Entertainment Co. (s25)