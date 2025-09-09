「ABEMA」にて9月16日から18日のドジャースvsフィリーズ3連戦を無料生中継ドジャース地区優勝へ正念場！大谷翔平3年連続ホームラン王へ！フィリーズ・シュワーバーと直接対決

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月16日（火）から18日（木）に行われるMLB（メジャーリーグベースボール）ロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズの3連戦を無料生中継いたします。

これにともない、「ABEMA」では周辺コンテンツを充実させてこの3連戦を最大限盛り上げてまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=b6uvmKFHkFQ ]

9月16日（火）から18日（木）にかけて行われるドジャース対フィリーズの3連戦は、ナショナルリーグの東西の強豪が激突するシリーズとして大きな注目を集めています。

西地区でパドレスと熾烈な首位争いを繰り広げるドジャースと、首位を快走する東地区のフィリーズ。地区を越えた“東西対決”は、ポストシーズンを見据える両チームにとって、実力を証明する機会でもあります。

ドジャースの注目は、言うまでもなく大谷翔平選手。今シーズンも持ち前の長打力を武器に本塁打ランキング上位を走り続けており、“ホームラン王争い”を繰り広げるフィリーズのカイル・シュワーバー選手との直接対決は、シーズン終盤に向けてファンの関心が一層高まる要素となっています。

一方のフィリーズは、2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でアメリカ代表として活躍したトレイ・ターナー選手やJ.T.リアルミュート選手らを中心に、メジャー屈指の攻撃力を誇る打線を形成。強力な攻撃陣と盤石な投手陣による完成度の高いフィリーズに対して、ドジャースがどのように挑むのかが大きな見どころとなります。

豪華選手が勢揃いする両軍の対戦は、MLBファンのみならず、ライト層にとっても目が離せないカードです。ドジャースにとっては地区優勝に向けて正念場となる3連戦を「ABEMA」では全試合完全無料生中継。同一カードの完全無料生中継は今シーズン初の試みとなります。

解説は1戦目を長谷川滋利さん、岩村明憲さん。2戦目を五十嵐亮太さん、川崎宗則さん、杉谷拳士さん。3戦目を齋藤隆さん、川崎宗則さん、糸井嘉男さんの豪華解説陣でお届けいたします。

さらに、この3連戦を盛り上げるため、ABEMA MLB公式Xでは9月10日（水）より毎日、豪華景品やサインボールが当たるプレゼントキャンペーンを実施。またスポーツナビとコラボしたYouTube特別企画動画を公開いたします。

いよいよクライマックスを迎えるMLB、ドジャースにとって大一番となる対フィリーズ3連戦は外出中でもスマホで楽しめる「ABEMA」で無料でお楽しみください。

■9月16日（火） ロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズ 「ABEMA」中継概要

・無料

・試合開始時間：午前11時10分～（日本時間）

・放送URL：https://abema.go.link/16v8u

・解説：長谷川滋利、岩村明憲

・実況MC：DJケチャップ

・進行：瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

■9月17日（水） ロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズ 「ABEMA」中継概要

・無料

・試合開始時間：午前11時10分～（日本時間）

・放送URL：https://abema.go.link/dCidx

・解説：五十嵐亮太、川崎宗則、杉谷拳士

・実況：生明辰也

・進行：瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

■9月18日（木） ロサンゼルス・ドジャースvsフィラデルフィア・フィリーズ 「ABEMA」中継概要

・無料

・試合開始時間：午前11時10分～（日本時間）

・放送URL：https://abema.go.link/2Pk10

・解説：齋藤隆、川崎宗則、糸井嘉男

・実況：生明辰也

・進行：瀧山あかね（ABEMAアナウンサー）

