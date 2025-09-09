『東京2025世界陸上』あなたの「お耳」でもお楽しみください！

株式会社ＴＢＳラジオ

世界最高峰の舞台が、34年ぶりに東京に戻ってきます。

9月13日（土）に開幕する『東京2025世界陸上』

世界最高峰のアスリートたちが躍動する夢舞台。

熱戦の模様をTBSラジオでも連日お届けしていきます。

「お耳」で楽しむ『東京2025世界陸上』。

是非ご期待ください。

番組概要

番組名：『東京2025世界陸上』開幕前夜スペシャル ～1秒後、世界が変わる。～

放送日時：2025年9月12日（金）19:00～20:00生放送

放送局：TBSラジオ（FM90.5／AM954／radiko）

出演者

メインパーソナリティ：熊崎風斗（TBSアナウンサー）

パートナー：生島淳（スポーツジャーナリスト）

コメントゲスト：

織田裕二（東京2025世界陸上スペシャルアンバサダー）

三浦龍司（男子3000m障害物 日本代表）

吉田祐也（男子マラソン 日本代表）

番組コンセプト

「1秒後、世界が変わる。」

それは単なるキャッチコピーではありません。走り幅跳び、マラソン、短距離走――わずか数秒、あるいは1歩の違いが勝敗を分け、人生を変え、歴史を塗り替えるのが世界陸上です。

この番組では、過去の大会で生まれた感動の瞬間を音で振り返りながら、東京大会の楽しみ方を徹底解説。スポーツジャーナリスト生島淳と熊崎風斗アナウンサーが、試合を「観る」楽しさだけでなく、その裏にある「物語」を語ります。大会出場予定の代表選手コメント、東京2025世界陸上スペシャルアンバサダー織田裕二さんの熱いコメントにもご期待ください。

番組概要

番組名：東京世界陸上デイリーリポート

放送日時：9月13日（土）～9月21日（日）期間中

9月13日・20日 『井上貴博 土曜日の「あ」』番組内14時45分頃

9月14日・21日 『爆笑問題の日曜サンデー』番組内16時25分頃

9月15日～19日 『大島由香里 BRAND-NEW MORNING』

『純烈・酒井一圭 BRAND-NEW MORNING』

番組内5時18分頃

放送局：TBSラジオ（FM90.5／AM954／radiko）

番組コンセプト

東京2025世界陸上の魅力を凝縮。

毎日の実況ハイライトシーンと共に、競技の結果をたっぷりとお届け。

「お耳」で東京2025世界陸上を楽しむのに、ぴったりのデイリーハイライトです。