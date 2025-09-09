EC物流・物流代行を手掛けるパスクリエが「ロジザードZERO」導入でヒューマンエラー70％削減

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」は、株式会社パスクリエ（東京都新宿区、代表取締役社長：高栖 祐介、以下：パスクリエ）に採用いただき、導入効果をサイトに掲載しましたのでお知らせいたします。

導入効果：「ロジザードZERO」導入でヒューマンエラー70％削減・作業時間20％短縮

パスクリエ様は、強みとするEC物流・物流代行を中心に年間発送件数200万件以上を誇る3PL企業です。

EC需要の拡大に伴い業務が複雑化し、Excelベースの在庫管理では正確性や効率に限界がありました。そこで「ロジザードZERO」を導入し、在庫・受注・出荷情報のリアルタイム一元管理を実現。導入後はヒューマンエラーを70％削減、作業時間を20％短縮するなど、大きな改善効果が得られました。

また、ロット・賞味期限管理が簡易化され、倉庫内の作業の標準化・属人化の解消にもつながったとご好評いただいております。

導入事例 ： https://www.logizard-zero.com/cases/pathcrie.html

導入事例より引用

導入後は、在庫情報・受注情報・出荷指示をすべてシステム上でリアルタイムに一元管理できるようになり、倉庫内でのコミュニケーションミスや手入力に起因するヒューマンエラーが大幅に削減されました。結果としてミスは70％以上減少し、顧客満足度も大きく向上しています。

コメント

株式会社パスクリエ

LogiPath事業部 部長

今井 様

物流を検討する際、「倉庫」への配慮は後回しにされがちです。当社では現場を理解した立場から、WMSの機能や運用を含めた提案力を強化していきたいと考えています。そのためにも、ロジザードZEROに関する研修動画や機能説明コンテンツがさらに充実することを期待します。また、ロジザードZEROの導入は、当社の物流業務の効率化とサービス品質向上の大きな一歩となりました。操作も簡単で誰でも使いこなせるうえ、データ連携時のエラーもほとんど発生していません。今後「新たにECを始めたい」と考える荷主様とは、ロジザードとともに取り組んでいけたらと思っています。

株式会社パスクリエ

株式会社クロス・マーケティンググループの1員である株式会社パスクリエは、多角的な事業を展開しています。特にEC物流・物流代行に強みを持つ3PL会社として、低コストで包括的な物流サービスを提供。ピッキング、梱包、全国配送から在庫管理、コールセンターまで、顧客のニーズに合わせたトータルな対応が可能です。EC物流のプロとして物流コストを抑える独自メソッドと機能があり、EC事業者様にメリットをもたらす物流戦略インフラを提供いたします。

公式サイト ： https://www.pathcrie.co.jp

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績と稼働数1,800を超える物流現場に支えられ、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/