TWOSTONE&SonsグループのBranding Career、プロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」とスポンサー契約を締結

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Branding Career（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐地良太、以下 Branding Career）は、株式会社アルティーリ（本社：千葉県千葉市、代表取締役CEO：新居佳英）が運営するプロバスケットボールクラブ「アルティーリ千葉」とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

Branding Careerは、「“人間力”のポテンシャルを開放する」というミッションのもと、ビジネスシーンで輝く“Star人材”の輩出を目指す“キャリアプロデューサー集団”です。ヒトを「輝きを秘めた原石」と捉え、そのキャリアを〈発掘〉し、〈研磨〉し、〈プロデュース〉することで、一人ひとりの可能性を引き出す支援を行ってきました。

株式会社アルティーリが運営するプロバスケットボールクラブのアルティーリ千葉は、2020年のクラブ設立以降、2021-22シーズンにB3リーグへ参入し初年度でB2へ昇格、2024-25シーズンにはB1昇格を果たしました。2025-26シーズンでは、B1優勝という目標に向けて躍進を続けています。さらにアルティーリ千葉は、競技面の向上だけでなく、「同じ船に乗った仲間が絆や思いやりを持ちながら進んでいけば、必ず望む結果にたどり着ける」という思いを“UBUNTU”という言葉に込め、クラブづくりを進めています。

Branding Careerではこのようなアルティーリの理念や姿勢に共感し、アルティーリ千葉の挑戦を応援すべく、この度のスポンサー契約に至りました。

今回の契約を通じてBranding Careerは、選手たちがさらに多くのファンを魅了する“Star人材”になる挑戦を後押ししていきたいと考えています。そして、「スポーツ」と「キャリア」というそれぞれのフィールドから、人の可能性を信じ、社会に前向きな変化をもたらす取り組みの推進に貢献してまいります。

■アルティーリ千葉について

「世界中のファンを魅了するクラブを創る」をいうクラブビジョンのもと、千葉県千葉市をホームに活動するプロバスケットボールクラブです。バスケットボールを通じて関わる全ての人々を魅了し、人々の日常を豊かにすることを目指しています。

■株式会社アルティーリについて

・社名：株式会社アルティーリ

・所在地：千葉県千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー22F

・代表者：代表取締役CEO 新居佳英

・設立：2020年7月

・事業内容：プロバスケットボールクラブの運営

・URL：https://altiri.jp/

■ Branding Careerについて

株式会社TWOSTONE&Sonsの100％子会社として、ITエンジニアを中心とした転職支援サービスやプログラミングサービスなどの事業を展開しております。詳しくは、Branding Careerコーポレートサイト（https://branding-career.co.jp）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/(https://twostone-s.com/)）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/(https://mid-works.com/)

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/(https://techstars.jp/lp/agent/)

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/(https://tech-boost.jp/)

総合WEBマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/(https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/)

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/(https://sonosaki-ads.com/)

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/(https://twostone-s.com/news/)