JQA無料セミナー「開発から社会実装へ 遠隔操作型小型車の公道走行に関する制度と安全基準とは」開催のお知らせ
一般財団法人日本品質保証機構（東京都千代田区、理事長：石井 裕晶）は、2025年9月30日（火）に、無料セミナー「開発から社会実装へ 遠隔操作型小型車の公道走行に関する制度と安全基準とは」を開催いたします。
物流をはじめ、さまざまな分野で人手不足が深刻化するなか、2023年4月には改正道路交通法が施行され、届出制により遠隔操作型小型車の公道走行が可能となりました。現在では、配送・警備・移動支援などへの活用が進み、社会実装に向けた動きが加速しています。
本セミナーでは、遠隔操作型小型車の開発・運用に欠かせない制度と安全基準について、実務に役立つ視点から分かりやすく解説いたします。
また、ゲストに、安全基準適合審査を担う一般社団法人ロボットデリバリー協会（RDA）様と実際にサービスを運用しているROBO-HI株式会社様をお迎えし、制度の概要と具体的な活用事例をご紹介いただきます。
皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
▼セミナー概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/402_1_58ac87370e367f3b0e57e2322f338d8d.jpg?v=202509100556 ]
▼プログラム
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3627/table/402_2_d02803a62e79d2fbdbbd867b4c287181.jpg?v=202509100556 ]
※プログラムの詳細は変更となる場合がございます。
セミナー当日は、プログラムの開始前や終了後、休憩時間中にROBO-HI株式会社様の自動運行歩行速モビリティ「RakuRo（ラクロ）」の試乗体験を実施いたします。
ラクロは国内で唯一、走行予定エリアの公安委員会への「届出」により人を乗せて公道を走行できる遠隔操作型小型車です。空間認識技術による自動運転をこの機会にぜひ体験ください。
ROBO-HI株式会社様の自動運行歩行速モビリティ「RakuRo（ラクロ）」
【一般財団法人日本品質保証機構（JQA）(https://www.jqa.jp)】
1957 年の設立から一貫して日本のものづくりとサービス産業の発展を支援する公正・中立な第三者適合性評価機関。現在、ISO 9001 や ISO 14001 をはじめとするマネジメントシステム規格の総審査件数において国内最多）の実績を誇る認証機関であり、また、国家計量標準を産業界へ供給する機関として、計測器の校正を国内最大級の分野で提供する校正機関である。さらに、国内外の法規制や認証制度の指定機関として、電気製品・医療機器・車載機器に関する電気安全の認証・試験、JIS マーク認証を実施するほか、建設材料の試験・検査、カーボンニュートラル等の目標達成を目指す企業活動の審査・評価など、多彩なサービスを提供している。
※JQA 調べ／2025 年3 月末時点。