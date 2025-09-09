¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖREADYFOR¡×¡¢ Îß·×»Ù±ç³Û500²¯±ß¤òÆÍÇË
READYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÊÆÎÉ¤Ï¤ë¤«¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ½é¡¦¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖREADYFOR¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Îß·×»Ù±ç³Û¤¬500²¯±ß¡Ê¢¨1¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
READYFOR¤Ï2011Ç¯3·î29Æü¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄ¾¸å¤ËÆüËÜ½é¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¢ºÒ³²Éü¶½¡¢¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£»Ù±ç¤Ê¤É¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æ°Êª¡¦´Ä¶ÊÝ¸î¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¡¢¥¢ー¥È¡¦Ê¸²½¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ä©Àï¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¹Ô¼Ô¤Î¾ðÇ®Åª¤ÊÄ©Àï¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½¸¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Ê¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1¡§2025Ç¯7·îËö»þÅÀ
¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢NPO¥½ー¥·¥ã¥ë¥»¥¯¥¿ー¡¢Æ°Êª°¦¸î¡¦»ÜÀß¡¢¿À¼ÒÊ©³Õ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¢¥¹¥êー¥È¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæ¡¢°åÎÅ¡¦ÉÂ±¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¹ñÆâ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÃæ¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨2¡Ë
¢¨2¡§2024Ç¯7·î1Æü～ 2025Ç¯6·î30Æü¤Î1Ç¯´Ö¤Ç½¸·×
¢£READYFOR ¼¹¹ÔÌò°÷ CFRO ¾®Ã« ºÚÈþ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢Îß·×»Ù±ç³Û500²¯±ß¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä©Àï¤ò·Á¤Ë¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¼Â¹Ô¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î»×¤¤¤Ë¶¦´¶¤·ÎÏ¤ò´ó¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¡ÖÃ±È¯¤ÎÄ©Àï¡×¤«¤é¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê³èÆ°´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¡×¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÍÍ¤Ë¤è¤ë9²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¡Ê¢¨3¡Ë¤ä¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁÍÍ¤Î6´üÏ¢Â³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤è¤ëÎß·×9.4²¯±ß¡¦28,919¿Í¤Î»Ù±ç¡Ê¢¨4¡Ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë»öÎã¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ËÈ¼¤¤¡¢»Ù±ç³Û¤ÎÊ¿¶ÑÃ±²Á¤â1.9Ëü±ß¤È¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÄ©Àï¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼Â¹Ô¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È»Ù±ç¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§READYFOR»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÃÏµå¤ÎÊõ¤ò¼é¤ì¡Ã¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û500ËüÅÀ¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼¡À¤Âå¤Ø
- ¼Â¹Ô¼Ô¡§¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û
- »Ù±ç³Û¡§916,025,000±ß ¡¡
- »Ù±ç¼Ô¿ô¡§56,584¿Í
- URL¡§https://readyfor.jp/projects/kahaku2023cf
¢¨4¡§6´üÏ¢Â³¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¿·¾´ý²ñ´Û·úÀß¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
- ¼Â¹Ô¼Ô¡§ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ
- Îß·×»Ù±ç³Û¡§944,530,000±ß
- Îß·×»Ù±ç¼Ô¿ô¡§28,919¿Í
- URL¡§¡ÚÂè°ì´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan01
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂèÆó´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan02
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè»°´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan03
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè»Í´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan04
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂè¸Þ´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan05
¡¡¡¡¡¡¡ÚÂèÏ»´ü¡Ûhttps://readyfor.jp/projects/shogikaikan06
¢£READYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
READYFOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤ò½¸¤á¡¢¼Ò²ñ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤ò·Ç¤²¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à»ö¶È¡¦¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ôー»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§READYFOR³ô¼°²ñ¼Ò
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÊÆÎÉ¤Ï¤ë¤«
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è°ìÈÖÄ®8 ½»Í§ÉÔÆ°»º°ìÈÖÄ®¥Ó¥ë 7³¬
- ÀßÎ©¡§2014Ç¯7·î
- »ñËÜ¶â¡§1²¯±ß
- ²ñ¼Ò¥Úー¥¸URL¡§https://corp.readyfor.jp
- ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ READYFOR URL ¡§ https://readyfor.jp