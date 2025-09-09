【 9/22 (月) 16:00 】技術を「顧客価値」に転換する思考法 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『技術を「顧客価値」に転換する思考法』をテーマに、早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授であり、マーケティング＆サステナビリティ国際研究所（MII）所長、ブルー・オーシャン・シフト研究所創設者・幹事の 川上 智子氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 9/22 (月) 16:00 より開催します。

https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922(https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授 であり、マーケティング＆サステナビリティ国際研究所（MII）所長、ブルー・オーシャン・シフト研究所創設者・幹事の 川上 智子 氏 をお招きいたします。本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、ご講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/412_1_6a8b3f375872cbeedf9f550a75fe0e6a.jpg?v=202509100756 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：技術を「顧客価値」に転換する思考法

～市場に選ばれる製品を生み出す、開発者のためのマーケティング思考～

主催：株式会社ビザスク

日時：9月22日（月）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922(https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922)

【登壇者情報】

川上 智子 氏

早稲田大学大学院 経営管理研究科 教授

マーケティング＆サステナビリティ国際研究所（MII）所長

ブルー・オーシャン・シフト研究所創設者・幹事

メーカー基礎研究所勤務の後，2015年より現職。早稲田大学マーケティング&サステナビリティ国際研究所創設者・所長。早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所創設者，『ブルー・オーシャン戦略』著者キム＝モボルニュとケース共著。フィリップ・コトラー著書の監訳も務める。ワシントン大学、INSEAD、コペンハーゲンビジネススクール、ハワイ大学の客員教授他を歴任。2014年より Journal of Product Innovation Management 編集委員。2017年アジア・マーケティング研究者トップ 100 に選出。日本商業学会誌『流通研究』編集長、日本マーケティング学会理事、複数社の社外取締役を歴任。

■ ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・川上氏 ご講演

・Q&Aセッション

【お申込みについて】

https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922(https://visasq.co.jp/seminar/technologymarketing250922?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20250922)

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/412_2_3e0bef6063e1cb78eae2868d258f31b6.jpg?v=202509100756 ]