イルグルム、世界的ベストセラー『データ・ドリブン・マーケティング』著者 マーク・ジェフリー氏の独占インタビューを公開　生成AI時代の「マーケティング・キャンペーン・マネジメント」を語る

株式会社イルグルム

株式会社イルグルム（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役：岩田進）は、世界的ベストセラー『データ・ドリブン・マーケティング』の著者であり、ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院で准教授を務めた経歴を持つマーク・ジェフリー氏による独占インタビュー動画を2025年9月９日（火）に公開したことをお知らせします。

本動画では、生成AIがもたらすマーケティングの進化や、企業が直面する課題とその解決の方向性について、ジェフリー氏が最新の知見をもとに語ります。

インタビュー動画を見る :https://cm.ebis.ne.jp/

公開の背景

イルグルムは、マーケティングの属人化を解消し、組織全体のマーケティング力を高める新プロダクト『AD EBiS Campaign Manager』を開発・提供しています。本プロダクトは、施策情報の整理・ナレッジの蓄積・AIによる提案を通じて、施策の実行から振り返り・改善までを一貫して支援します。

今回公開した動画は、マーク・ジェフリー氏が提唱する「マーケティング・キャンペーン・マネジメント（MCM）」の思想を紹介し、マーケターがグローバルな潮流を踏まえて自社のマーケティング戦略や施策を考えるきっかけとすることを目的に制作しました。その中で「マーケティング・キャンペーン・マネジメント（MCM）」の意義を掘り下げ、属人的な取り組みから組織的なマーケティング能力へと進化する方向性を発信しています。イルグルムは、この思想を具現化するプロダクトとして『AD EBiS Campaign Manager』を提供し、日本企業の変革を後押しします。

インタビュー概要

テーマ：生成AI時代におけるマーケティング・キャンペーン・マネジメント（MCM）の意義

＜主なトピック＞

- データ・ドリブン・マーケティングの進化と課題

- 生成AIの活用による意思決定の高度化

- 個人に依存する属人的なマーケティングから、組織的能力への転換

- グローバル企業の最新動向と日本企業への示唆

本インタビュー動画の公開とあわせて、「マーケティング・キャンペーン・マネジメント（MCM）」に関する特設サイトを同時公開しました。インタビュー動画は以下のリンクよりご覧いただけます。

https://cm.ebis.ne.jp/

これからもグローバルの知見を積極的に取り入れながら、企業のデジタルマーケティング変革を支援してまいります。今回のインタビュー公開を皮切りに、日本における「マーケティング・キャンペーン・マネジメント（MCM）」の普及と定着に向けた取り組みをさらに加速させていきます。

マーク・ジェフリー（Mark Jeffery）氏について

ノースウエスタン大学ケロッグ経営大学院で准教授を務めた経歴を持つマーケティング研究者。著書『データ・ドリブン・マーケティング（Data-Driven Marketing）』は世界的ベストセラーとして知られ、マーケティング分野におけるデータ活用の先駆的研究者。同書は「マーケティングの成果を劇的に向上させる15の指標」を提示し、ROI（投資収益率）の管理から組織的意思決定までを導く実践的ガイドとして、世界中のビジネススクールや企業で教科書・参考書に採用されている。

「AD EBiS Campaign Manager」について

AD EBiS Campaign Managerは、マーケティング施策の実行から振り返り・改善までを一貫して支援するマーケティング・キャンペーン・マネジメント・プラットフォームです。施策情報の整理・ナレッジの蓄積・AIによる提案を通じて、属人化を防ぎ、成果につながる再現性のあるマーケティング体制を実現します。

https://cm.ebis.ne.jp/

IR情報

【2025年9月期第3四半期】コマース支援事業が四半期黒字へ転換！

・動画

https://youtu.be/x7p0LBAopxA

・決算説明資料

https://ssl4.eir-parts.net/doc/3690/tdnet/2664934/00.pdf

株式会社イルグルム（YRGLM Inc.）

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービスENTオフィスタワー8F

東京本社：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-2-1 X-PRESS有楽町12F

代表者：岩田 進

設立：2001年6月4日

事業内容：マーケティングDX支援事業、コマース支援事業

URL: https://www.yrglm.co.jp/(https://www.yrglm.co.jp/)