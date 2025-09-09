フュージョンエネルギープラント関連装置・システムの研究開発およびプラントエンジニアリングを行う京都フュージョニアリング株式会社へ出資

グローバル・ブレイン株式会社

グローバル・ブレイン株式会社（以下、グローバル・ブレイン）が運営する、京セラベンチャー・イノベーションファンド1号は、フュージョンエネルギープラント関連装置・システムの研究開発およびプラントエンジニアリングを行う京都フュージョニアリング株式会社（所在地：東京都大田区 / 以下、京都フュージョニアリング）へ出資を実行したことをお知らせいたします。

フュージョンエネルギーは発電過程で二酸化炭素を排出しないカーボンニュートラルの特徴を有することから、エネルギー問題と環境問題を根本的に解決できる究極的な技術として注目されており、フュージョンエネルギーの研究開発は急加速しています。近年では諸外国で民間投資が増加しており、日本においては「フュージョンエネルギー産業協議会（通称：J-Fusion）」が設立されるなど、フュージョンエネルギーの早期実現と産業化に向けた動きが活発化しています。

京都フュージョニアリングはフュージョンエネルギープラントに必要な機器・システムの研究開発を担うプラントエンジニアリング企業です。フュージョンエネルギーの実現を目指す企業・研究機関と協業し、フュージョンエネルギーの産業化に向けて事業を推進しています。特に海外では研究機関や学術機関、民間企業と連携し、グローバル展開に注力しています。またフュージョンエネルギーにおける機器、部材等の国内外におけるサプライチェーン網も構築するべく、様々なステークホルダーとの協業を開始しています。

グローバル・ブレインは京都フュージョニアリングのフュージョンエネルギープラントに関する高い専門性や技術力、優秀な経営陣、そしてクリーンエネルギーの市場ポテンシャルやインパクトを評価して、今回の出資を決定いたしました。京セラ株式会社と連携して、京都フュージョニアリングの事業成長とフュージョンエネルギープラントの社会実装に貢献してまいります。

※なお、グローバル・ブレインは2022年2月と2023年5月に日揮みらい投資事業有限責任組合、2024年4月に31VENTURES-グローバル・ブレイン-グロースI事業を通じた出資実行を発表しています。

https://globalbrains.com/posts/invested-in-kyoto-fusioneering

https://globalbrains.com/posts/follow-on-investment-in-kyoto-fusioneering

https://globalbrains.com/posts/invested-in-kyoto-fusioneering-2

■京都フュージョニアリングについて

会社名 京都フュージョニアリング株式会社

所在地 （東京オフィス）東京都大田区平和島六丁目1番1号 東京流通センター 物流ビルA棟 AW1-S

代表者 小西 哲之

設立日 2019年10月

事業内容 フュージョンエネルギープラントのエンジニアリング事業

URL https://kyotofusioneering.com/

■京セラベンチャー・イノベーションファンド1号について

登記上の名称 KVIF-I投資事業有限責任組合

無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社

運用総額 4千万米ドル規模

運用期間 10年間

有限責任組合員 京セラ株式会社

投資対象 環境・エネルギー、情報通信、医療・ヘルスケア、モビリティ、材料技術、AI含むソフトウェア、航空・宇宙・防衛、半導体、核融合

■グローバル・ブレインについて

会社名 グローバル・ブレイン株式会社

所在地 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号

代表者 代表取締役社長 百合本 安彦

設立日 1998年1月

事業内容 ベンチャーキャピタル事業

URL https://globalbrains.com