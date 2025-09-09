資料「AmiVoice SDK 実際に聞かれた質問集 -開発前に知りたい31の質問-」を公開

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、お客様から実際に寄せられた質問をQ&A形式でご紹介する資料を公開いたしました。

ジャンル別にまとめていますので、導入前の参考にご活用ください。

詳細・資料ダウンロードはこちら :https://acp.amivoice.com/download/009-2/

■この資料でわかること

- 認識精度・処理時間- 機能・動作環境- ライセンス形態- 開発のポイント

関連製品

■「AmiVoice SDK」製品サイト

https://acp.amivoice.com/amivoice_sdk/