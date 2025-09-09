ベンチとキャリーの二刀流。ワンタッチ開閉で簡単組立＆撤収！「チェアfor2 キャリーカート」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、2人掛けベンチとキャリーカートの二刀流の機能を兼ね備えたアイテム「チェアfor2 キャリーカート」を、2025年8月28日(木)より新発売いたしました。

【 チェアfor2 キャリーカート 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11453

本アイテムは、ベンチとキャリーを一体化した多機能キャリーカートです。荷物を運ぶキャリーカートと、2人掛けベンチの機能を1台で実現しました。キャンプはもちろん、ピクニックや屋外イベントにも使いやすく、アウトドアから日常シーンまで幅広く活躍します。

耐荷重は140kgと重い荷物も持ち運べるほか、荷室の後部は開閉可能な設計のため、テントや折りたたみテーブルなどの長尺アイテムもスムーズに積み込みが可能です。タイヤは極太仕様で悪路でもスムーズに移動でき、坂道でも安心のタイヤロック付きです。さらに、ハンドルは長さを無段階に調整できるため、体格やシーンに合わせて楽に荷物運びができます。

荷物を運んだ後は、背もたれ付きのベンチに早変わりします。座面と背もたれに厚めのパッドを内蔵しているため、ゆったりと快適にくつろぐことができます。組み立てはワンタッチ式で女性でも簡単に組み立て可能なうえ、収納時はコンパクトに折りたためるため、車のトランクや玄関の隙間にもすっきり収まります。

また、シート部分は取り外して丸洗いできるため、泥汚れや飲み物のこぼれも気にせず、いつでも清潔に使えます。両サイドには小物ポケットも備えており、スマホや飲み物の収納にも大変便利です。

「座る」と「運ぶ」の機能を兼ね備えた多機能キャリカート「チェアfor2 キャリーカート」を、キャンプやバーベキューはもちろん、運動会や花火大会など、幅広いアウトドアシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

【収納方法】（組立て時は逆の手順）

１）荷台底面中央のハンドルを持つ

２）ハンドルを引き上げながらキャリー本体を中央に引き寄せる

３）収納用ベルトを閉めて固定すれば完成

極太タイヤを採用しているため悪路でもスムーズに移動可能。タイヤロック付きで、安全性も抜群。

シート部分は本体から生地を取り外して丸洗いできるため、泥汚れや飲み物のこぼれも気にせず、いつでも清潔に使える。

ハンドルは長さを無段階に調整できるため、体格やシーンに合わせて楽に荷物運びが可能。

両サイドには小物ポケットを備えており、スマホや飲み物の収納に便利。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/973_1_087b1dcfdbb6cc2024c85c68e32f32c7.jpg?v=202509100556 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2025年8月28日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第3弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1486

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=682

「チェアfor2 キャリーカート」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

