DNP情報システム代表が語る、内製化で脱レガシーを進めるためのプラットフォーム戦略。テイラー主催ウェビナー「The Big Picture」9月24日（水）配信

テイラー株式会社

ヘッドレスERPプラットフォームを提供するTailor Technologies, Inc.（本社: 米国カリフォルニア州サンフランシスコ、代表：柴田陽）は、ウェビナーシリーズ「The Big Picture」第4回を2025年9月24日（水）に配信いたします。

今回は、株式会社DNP情報システム 代表取締役社長 宮本和幸氏を迎え、現場主導の脱レガシー実践と工夫について語っていただきます。

▼詳細・事前登録（無料）はこちらから

https://webinar.tailor.tech/

※後日アーカイブ配信有り

基幹システムの在り方は、企業のDX戦略を左右する重要なテーマです。従来の「すべて自前で作る」姿勢から、共通領域は外部サービスを活用し、競争領域は内製で磨き上げる ー この最適化に挑むのが、DNP情報システムです。今回の対談では、宮本氏に、内製と共通化を両立するプラットフォーム戦略や、800名規模の開発組織を支える開発基盤の整備についてお話しいただきます。

■配信概要

イベント名：「The Big Picture」

日時：2025年9月24日（水）16時30分～17時10分

会場：オンライン

参加費：無料（事前登録制）

主催：テイラー株式会社

■参加方法

以下のリンクより事前登録のうえお申し込みください。

https://webinar.tailor.tech/

※当日都合がつかずに視聴を希望される方も、事前登録いただければ、後日アーカイブ視聴のURLをご案内いたします。

■登壇者

ゲスト

宮本 和幸（みやもと かずゆき）

株式会社DNP情報システム 代表取締役社長。入社以来IT一筋でアプリ、インフラ、セキュリティ、ガバナンスなどあらゆる職務を経験。2019年4月より、本社情報システム本部長、2024年4月より現職。本社時代は、コロナ禍をチャンスと捉え、業務アプリケーションの脱自前主義を掲げたSaaSサービスの積極的活用、攻めのITに向けたクラウドへのリフト&シフト等DX戦略の陣頭指揮を取っていたが、現在はその戦略を実行する部隊へ異動となり奮闘中。

モデレーター

柴田 陽（しばた よう）

Tailor Technologies, Inc. / テイラー株式会社 代表取締役。元マッキンゼーの連続起業家。

MC

関口 舞（せきぐち まい）

ラジオパーソナリティ、AIクリエイター・起業家

■参考

前回プレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000101637.html

Tailor（テイラー）について

Tailor Technologies, Inc.は大企業向けに、個社ごとにテイラーメイドされた業務ソフトウェアを10倍速で開発できるプラットフォーム「Tailor Platform」と、「Tailor Platform」上に構築された世界初(*1)のHeadless ERP（APIベースのERP製品）を、変化に強く、迅速に対応できる業務オペレーション基盤として、エンタープライズ企業向けに提供します。Tailorのコンポーザブルアーキテクチャにより、在庫、購買、出荷、会計、オムニチャネル管理といった業務モジュールを柔軟に組み合わせ、従来のERPにありがちな制約を排除。スキーマ駆動・APIファーストな設計により、自社独自のUI構築や既存システム連携が可能で、AI時代のスピード感をそのまま大企業のDXにもたらします。

【Tailor Technologies, Inc. 会社概要】

会社名：Tailor Technologies, Inc.（テイラーテクノロジーズ）

代表者：CEO 柴田 陽

住所：米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

URL：https://www.tailor.tech

【テイラー株式会社（日本法人）概要】

会社名：テイラー株式会社

代表者：代表取締役 柴田 陽

本店：東京都港区

設立：2021年7月19日

親会社：Tailor Technologies, Inc. (100%)

URL：https://jp.tailor.tech

【本件に関する報道関係者お問い合わせ先】

テイラー株式会社 広報担当 石川

Email：press@tailor.tech

【一般のお問い合わせ先】

テイラージャパン CEO 金谷

Email：kanayaman@tailor.tech