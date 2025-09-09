ベトナム・ビンズン新都市　分譲マンション「ＳＯＲＡ　ｇａｒｄｅｎｓII」第８回「ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」建設プロジェクト部門で最優秀賞を受賞

東急株式会社

東急株式会社（以下、東急）の子会社であり、ベトナム社会主義共和国・ホーチミン市のビンズン新都市の開発を行うＢＥＣＡＭＥＸ ＴＯＫＹＵ ＣＯ．，ＬＴＤ．（以下、ベカメックス東急）は、２０１２年から１３年間、ビンズン新都市（総面積約１，０００ｈａ）において、「東急多摩田園都市」の開発で蓄積したノウハウを活かして、現地の文化・慣習と融合したまちづくり 「東急ガーデンシティ」プロジェクトを推進しています。

今般、２０２１年に竣工した分譲マンション「ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓII」（以下、本物件）が、国土交通省が主催する「第８回ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」建設プロジェクト部門において、国土交通大臣表彰を受賞し、最優秀賞となりました。９月９日には都内で表彰式が執り行われ、中野国土交通大臣より表彰状が授与されました。本物件は、べカメックス東急がビンズン新都市においてフラッグシップマンションとして開発するＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓシリーズの第二弾であり、第一弾の「ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓI」も「第２回ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」で国土交通大臣表彰を２０１９年に受賞しています。

「ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」は、日本企業が参画している海外建設プロジェクトのうち、優れたノウハウや技術力、プロジェクト管理能力などを通じ「質の高いインフラ」を実現したものを国土交通省が表彰し、海外における日本企業のプレゼンスを高めるとともに、日本企業のさらなる海外進出を応援することを目的として、２０１７年から実施されており、今回で８回目の開催となります。

今回受賞した「ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓII」は、約１６ｈａのＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓエリア全体の価値向上を目指し、周辺物件とのまち並みの連続性と自然調和を意識しています。具体的には、住居からの眺望や採光を確保したうえで、ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓシリーズ全体を考慮した配棟計画とすることで、風の抜け道を確保してビル風を低減しています。また、「つくっておわり」ではない長期的目線でのまちづくりにおけるマンション開発案件であることから、企画・設計・施工・販売のみならず、竣工後の運営管理にも注力し、マンション管理アプリやスマート宅配ロッカーを導入し、居住者が長く快適に暮らせる取り組みを実施しています。

国内で培ってきた公共交通指向型都市開発のノウハウを生かし、当社のまちづくりをパッケージとして輸出している点、またその過程で現地政府や現地パートナーと密なコミュニケーションをとり、信頼を獲得し、ビンズン新都市全体の開発方針検討にも貢献している点が評価されました。

同エリアでは、地上３９階建て、計１，０７４戸のスケールで「ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓIII」が２０２８年の竣工を目指して着工し、ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓシリーズ最高峰として現地住民の注目を集めています。またビンズン新都市内の別エリアＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫでは、２０２５年１１月に商業施設「ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ ＳＱＵＡＲＥ」がスーパーマーケットを誘致して拡張する予定です。２０２４年に竣工した分譲マンション「ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ Ｔｈｅ ＧＬＯＲＹ」や、２０２６年竣工予定の分譲マンション「ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ Ｔｈｅ ＴＥＮ」も好調な販売状況です。

東急およびベカメックス東急は、今後も「東急多摩田園都市」の開発で蓄積したノウハウを活かして、ビンズン新都市においてまちづくりを推進し、同エリアの発展に貢献していきます。

【別紙】

■「ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」 概要

国土交通省は、日本企業の更なる海外進出を後押しし、日本の建設・不動産業の競争力強化を図るため、２０１７年度より、[１]「質の高いインフラ」を代表する海外建設プロジェクト、[２]海外において先導的に活躍している中堅・中小建設関連企業、及び[３]海外において「質の高いインフラ」の実現に貢献する研究開発・人材育成事業等を「ＪＡＰＡＮコンストラクション国際賞」（国土交通大臣表彰）として表彰しています。

ホームページ ： https://www.mlit.go.jp/JCIA/

■べカメックス東急のビンズン新都市内開発エリアと実績

東急(株)グループは、２０１２年からビンズン省ビンズン新都市（総面積１，０００ｈａ）において、低層・高層住宅や商業施設からなる開発「東急ガーデンシティ」プロジェクトを進めています。

■プロジェクト概要

【参考】

■ベカメックス東急 概要

■東急ガーデンシティにおける直近の開発物件

ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ Ｔｈｅ ＧＬＯＲＹ（ザ・グローリー）

施設概要：分譲マンション

敷地面積：約１９，０００平方メートル 総戸数：９９２戸

専有面積：約４８平方メートル ～１０８平方メートル （１戸あたり）

階数：地上２４階建 竣工時期：２０２４年１０月

※ＮＴＴ都市開発株式会社との共同事業

ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ Ｔｈｅ ＴＥＮ（ザ・テン）

施設概要：分譲マンション

敷地面積：約１３，５００平方メートル 総戸数：３００戸

専有面積：約４４平方メートル ～１６１平方メートル （１戸あたり）

※最上階ペントハウス、タウンハウス、メゾネットタイプなどを除く

階数：地上１０階建 竣工時期：２０２６年（予定）

ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ Ｔｈｅ ＮＥＳＴ（ザ・ネスト）

施設概要：分譲マンション

敷地面積：約１１，０００平方メートル 総戸数：９７２戸

専有面積：約３４平方メートル ～１１７平方メートル （１戸あたり）

階数：地MIDORI上２５階建 竣工時期：２０２７年（予定）

ＳＯＲＡ ｇａｒｄｅｎｓIII（ソラ・ガーデンズ・スリー）

施設概要：分譲マンション

敷地面積：約１４，０００平方メートル 総戸数：１，０７４戸

専有面積：約３０平方メートル ～１７４平方メートル （１戸あたり）

階数：地上３９階建 竣工時期：２０２８年（予定）

ＭＩＤＯＲＩ ＰＡＲＫ ＳＱＵＡＲＥ（ミドリパークスクエア）

施設概要：商業施設

敷地面積：約１９，０００平方メートル

店 舗 面 積 約５，０００平方メートル

※既存エリア 約１，０００平方メートル （２０１９年１０月開業）

拡張エリア 約４，０００平方メートル （２０２５年１１月開業予定）

店舗数：１２店舗（既存エリア５、拡張エリア７）

主なテナント：

既存エリア ファミリーマート、すき家、カフェ、洗車場、クリーニング店

拡張エリア イオン食品スーパー、カフェなど

開業時期：２０２５年１１月（予定）

以 上