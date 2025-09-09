「ふるなび」が、令和7年8月・9月豪雨の災害支援として6自治体の寄附受付を開始 ※25/9/9受付自治体追加
このたびの令和7年8月・9月豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
株式会社アイモバイル（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野口哲也、東証プライム市場）が運営するふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）は、令和7年8月・9月豪雨により、甚大な被害を受けた地域を支援するために、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を8月12日より開設し、6自治体の支援を開始しました。
■新たに令和7年8月 豪雨の災害支援を受け付ける自治体
・秋田県北秋田市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=888 ）
■新たに令和7年9月豪雨の災害支援を受け付ける自治体
・静岡県掛川市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=884 ）
・静岡県菊川市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=886 ）
・静岡県牧之原市（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=885 ）
・静岡県牧之原市（代理：青森県三戸町）
（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=889 ）
・静岡県吉田町（ https://fcf.furunavi.jp/DisasterSupport/Detail?projectid=887 ）
■既に令和7年8月 豪雨の災害支援を受け付けている自治体
・北海道豊富町
・秋田県仙北市（代理自治体：長崎県大村市）
・熊本県熊本市
・熊本県八代市
・熊本県玉名市
・熊本県上天草市
・熊本県宇城市
・熊本県天草市
・熊本県合志市
・熊本県美里町
・熊本県玉東町
・熊本県長洲町
・熊本県御船町
・熊本県嘉島町
・熊本県益城町
・熊本県甲佐町
・熊本県山都町
・熊本県氷川町
・熊本県（県庁）
・鹿児島県曽於市
・鹿児島県霧島市
・鹿児島県南さつま市
・鹿児島県姶良市
■既に令和7年9月豪雨の災害支援を受け付けている自治体
・秋田県三種町
≪災害支援ページを見る≫
（ https://furunavi.jp/c/disaster_support ）
■支援の概要
ふるさと納税サイト「ふるなび」（ https://furunavi.jp/ ）にて、ふるさと納税制度を活用した緊急災害支援窓口を開設します。
ふるさと納税制度を利用して、被災地を支援することができます。
寄附申し込みいただいた金額は全額が被災自治体に寄附され、寄附を行った自治体から寄附金受領証明書が発行されます。
※通常時よりも寄附金受領証明書の送付時期が遅くなる可能性があります。あらかじめご了承ください。
※ふるなびでは、災害支援専用ページ（ https://furunavi.jp/c/disaster_support ）からのご寄附において、自治体様から決済手数料を含め一切の手数料をいただいておりません。
なお、今回の寄附に対する返礼品はございませんのでご了承ください。
多くの人に知られることが支援につながります。全国の皆様からのご支援、心よりお待ちしています。
※都合により、リンク先が表示されない場合がございます。予めご了承ください。
■ふるさと納税サイト「ふるなび」について
「ふるなび」では、ふるさと納税を通じて全国の市町村に寄附金を集めることで地域活性化を支援しています。
寄附者へのふるさと納税の認知啓蒙およびサービス利用満足度の向上を目的として提供している、寄附額に応じてもらえる「ふるなびコイン」は交換先を拡充し、AmazonギフトカードやPayPay残高※1、dポイント※2、楽天ポイント※3に交換可能になりました。
2024年10月、ユーザーの利便性向上を目的とし、スマートフォンアプリ「ふるなびアプリ」をリリースいたしました。
また、ふるさと納税先にあるホテルや飲食店などで無期限にご利用可能なポイント型返礼品「ふるなびトラベル」は提携店が8,000施設を突破し、より多くの地域の魅力を現地でお楽しみいただけるようになりました。
引き続き、ふるさと納税者及び契約自治体の、「ふるなび」サービス利用満足度の向上を目指してまいります。
※1 PayPayマネーライトが付与されます。PayPayマネーライトの出金はできません。
※2 dポイントの有効期限は獲得月から起算して48か月後となります。
※3 交換できる「楽天ポイント」は通常ポイントとなります。
