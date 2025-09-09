【ユーキャン】三重県にて女性デジタル人材育成事業の受託を開始

写真拡大

株式会社ユーキャン

　




　通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一、以下「ユーキャン」）は、「みえ女性デジタル人材育成事業-デジタルスキルで広がるワタシの未来-」の企画運営を行います。


　


　この度、弊社は三重県の女性デジタル人材育成事業を受託し、「みえ女性デジタル人材育成事業」を開催します。本業務では三重県在住の女性を対象に、デジタルスキルを身につけて県内企業で活躍したい方や、就労に向けて準備したい方へ向け、初学者でも学びやすいプログラミング言語を学ぶ研修を実施し、デジタル技術を活用したキャリア形成の支援を実施します。

１　実施内容
　代表的なプログラミング言語である「Java」を約４か月間で学び、デジタルスキルを習得します。　
ｅラーニングと全２回の集合研修により、プログラミングの基礎からアプリ開発まで学び、
　ご希望の方にはキャリアカウンセリングも行います。



２　定員
　３０名　※応募者多数の場合は抽選となります。



３　参加費
　無料
　　
４　対象者
　・三重県在住の１８歳以上の女性
　・デジタルスキルを習得して働くことを希望されている方
　・ｅラーニング等での受講が可能な環境をお持ちの方
　　
５　オンライン事前説明会
　受講内容やスケジュールについて、オンラインにてご説明する事前説明会を開催します。
　　
（１）日時　
　第１回　令和７年１０月２日（木曜日） １０時３０分から１１時３０分まで
　第２回　令和７年１０月６日（月曜日） １４時００分から１５時００分まで
　 ※第１回と第２回は同内容です。



（２）形式
　オンライン（Zoom）
　


（３）オンライン事前説明会申込方法
　各説明会の２日前までに、下記ＵＲＬからお申込ください。
　https://www14.webcas.net/form/pub/ucan_uv/u-canldikusei-pre



６　受講申込方法
　令和７年１０月８日（水曜日）までに、下記ＵＲＬからお申込ください。
　https://www.u-can.co.jp/nr250909a
　※事前説明会に参加していない方でもお申込みいただけます。



７　その他
　・受講に必要なＰＣや動作環境の詳細は事前にウェブサイトでご確認ください。



─────────────────────────


◆会社概要


会社名　　株式会社ユーキャン


本社　　　東京都新宿区高田馬場4-2-38


代表者　　代表取締役社長　品川泰一


設立　　　1954年6月


資本金　　9,000万円


事業内容　・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講


　　　　　・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売


Webサイト https://www.u-can.co.jp/