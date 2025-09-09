【ユーキャン】三重県にて女性デジタル人材育成事業の受託を開始
通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長:品川泰一、以下「ユーキャン」）は、「みえ女性デジタル人材育成事業-デジタルスキルで広がるワタシの未来-」の企画運営を行います。
この度、弊社は三重県の女性デジタル人材育成事業を受託し、「みえ女性デジタル人材育成事業」を開催します。本業務では三重県在住の女性を対象に、デジタルスキルを身につけて県内企業で活躍したい方や、就労に向けて準備したい方へ向け、初学者でも学びやすいプログラミング言語を学ぶ研修を実施し、デジタル技術を活用したキャリア形成の支援を実施します。
代表的なプログラミング言語である「Java」を約４か月間で学び、デジタルスキルを習得します。
ｅラーニングと全２回の集合研修により、プログラミングの基礎からアプリ開発まで学び、
ご希望の方にはキャリアカウンセリングも行います。
２ 定員
３０名 ※応募者多数の場合は抽選となります。
３ 参加費
無料
４ 対象者
・三重県在住の１８歳以上の女性
・デジタルスキルを習得して働くことを希望されている方
・ｅラーニング等での受講が可能な環境をお持ちの方
５ オンライン事前説明会
受講内容やスケジュールについて、オンラインにてご説明する事前説明会を開催します。
（１）日時
第１回 令和７年１０月２日（木曜日） １０時３０分から１１時３０分まで
第２回 令和７年１０月６日（月曜日） １４時００分から１５時００分まで
※第１回と第２回は同内容です。
（２）形式
オンライン（Zoom）
（３）オンライン事前説明会申込方法
各説明会の２日前までに、下記ＵＲＬからお申込ください。
https://www14.webcas.net/form/pub/ucan_uv/u-canldikusei-pre
６ 受講申込方法
令和７年１０月８日（水曜日）までに、下記ＵＲＬからお申込ください。
https://www.u-can.co.jp/nr250909a
※事前説明会に参加していない方でもお申込みいただけます。
７ その他
・受講に必要なＰＣや動作環境の詳細は事前にウェブサイトでご確認ください。
