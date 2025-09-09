【女性300人に聞いた】コスプレをしてみたいアニメのキャラクターランキング！

株式会社NEXER

■コスプレをしてみたいアニメのキャラクターは？

コスプレは好きなキャラクターになりきることで、現実とは違う自分を表現できる魅力的な趣味です。

最近ではSNSやイベントなどでコスプレを楽しむ方が増えています。

それに伴い、コスプレ関連のアイテムやサービスも充実し、より手軽に楽しめるようになりました。

ということで今回はコスプレ衣装やキャバドレスの取り扱い数が業界随一のセレクトストア「vanityME.(バニティーミー)」と共同で、女性300名を対象に「コスプレをしてみたいアニメのキャラクター」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとvanityME.(バニティーミー)による調査」である旨の記載

・vanityME.(バニティーミー)（https://www.vanityme.link/）へのリンク設置

「コスプレをしてみたいアニメのキャラクターに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年8月22日 ～ 9月1日

調査対象者：全国の女性

有効回答：300サンプル

質問内容：

質問1：あなたが「このキャラクターのコスプレをしてみたい！」と思うアニメや漫画のキャラクターを1人教えてください。

質問2：そのキャラクターを選んだ理由を教えてください。

コスプレをしてみたいアニメのキャラクターランキング！

◆第1位 セーラームーン（美少女戦士セーラームーン） 35票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・子供の頃変身するのに憧れていたから。（30代）

・可愛くてテンションが上がる。（30代）

・衣装がかわいくて華やか、ポーズや仕草も決めやすい、写真映えが抜群だから。（40代）

・かわいいセーラー服を着てみたい。（50代）

・セーラー服は永遠の憧れだから。（60代）

第1位は美少女戦士セーラームーンの「セーラームーン」でした。

選んだ理由には、「憧れ」という言葉が頻繁に出てきました。子どもの頃に変身願望を抱いていた女性たちにとって、セーラームーンのコスチュームは永遠の憧れのようです。

また、「セーラー服は永遠の憧れ」というコメントは、キャラクターの枠を超えて制服そのものへのノスタルジーや憧れもあるようです。

◆第2位 キキ（魔女の宅急便） 26票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・昔から見ていたから。 簡単そうだから。（20代）

・コスプレのハードルが低そうだから。（30代）

・シンプルだけどかわいいから。（40代）

・紺の服と赤いリボンと黒猫とホウキを持てばそれなりに完成しそうだから。（40代）

・シンプルだけどかわいいから。（40代）

第2位は魔女の宅急便の「キキ」でした。

「手軽にできそう」「あまりお金がかからなさそう」「家にあるものでできそう」といった意見から、本格的なコスプレよりも日常の延長で気軽に楽しめるキャラクターとして人気があることが分かります。

◆第3位 峰不二子（ルパン三世） 22票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・憧れる体型をしている。（30代）

・スタイルの良さを表現できるから。（40代）

・女性の美の象徴。（50代）

・セクシーな衣装を着てみたいから。（50代）

・自分とは正反対のグラマーだから。（60代）

第3位はルパン三世の「峰不二子」でした。

選んだ理由のほとんどが、「スタイルへの憧れ」でした。「色っぽい」「かっこいい」「スタイルの良さを表現できる」といった意見からは、彼女が女性の美の象徴として見られていることが分かります。

◆第4位 メーテル（銀河鉄道999） 20票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・綺麗で大人の女性だから。（10代）

・服装がかっこいいから。（30代）

・子どものころからの憧れの存在です。（50代）

・年齢的にこのコスプレしか無理だから。（50代）

・スタイルがよくてキリっとしているから。（60代）

第4位は銀河鉄道999の「メーテル」でした。

「大人っぽくてカッコイイ」「上品で綺麗」「スタイルがよくてキリっとしている」といった意見からは、キャラクターが持つ洗練された雰囲気に惹かれていることが分かります。

◆同率第5位 胡蝶しのぶ（鬼滅の刃） 14票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・綺麗だから。（30代）

・可愛いかっこよさがあるから。（30代）

・憧れる女性だから。（30代）

・女性らしくてかわいいので。着物も好きです。（40代）

・強くてかっこいい。（50代）

第5位は鬼滅の刃の「胡蝶しのぶ」でした。

「強くてかっこいい」「可愛いかっこよさがある」といったコメントは、内面の強さと外見の美しさを兼ね備えたキャラクターとして評価されていることを示しています。

◆同率第5位 フリーレン（葬送のフリーレン） 14票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ツインテールがかわいいから。（20代）

・かわいくて好きなアニメだから。（30代）

・キャラクターも好きですし、似ていると言われたことがあるので。（30代）

・服装含めて全てが可愛いから。（40代）

・今一番好きなアニメなので、なってみたい。（50代）

同じく第5位に並んだのは葬送のフリーレンの「フリーレン」でした。

作品の人気がそのままコスプレ願望に結びついています。キャラクターの魅力に加えて、衣装のデザイン性も高く評価されているようです。

◆第7位～第10位

ここからは第7位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第7位 竈門禰󠄀豆子（鬼滅の刃） 12票

・いま流行ってるから。（30代）

・パッと見てだれにでも分かりやすいので。（40代）

・着物が可愛いので。（50代）



第8位 江戸川コナン（名探偵コナン） 11票

・キャラクターが好きだから。（30代）

・簡単そうだから。（40代）

・恥ずかしくなくできそう。（60代）

第9位 猫猫（薬屋のひとりごと） 10票

・アジア人キャラなので日本人でもあっていそうなキャラだから。（40代）

・衣装がかわいいし、過激すぎないので。（40代）



第10位 ラム（うる星やつら） 9票

・キャラがかわいい。コスプレでしか、あんな露出はできない。新しい私に出会えそう。（30代・女性）

・細くてスタイルが良かったら、やってみたいコスプレです。（50代・女性）



ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

1位の「セーラームーン（美少女戦士セーラームーン）」は、世代を超えた「憧れ」の象徴として圧倒的な人気を誇り、華やかな衣装で非日常を体験したいという願望が伺えます。

2位の「キキ（魔女の宅急便）」は、手軽さや素朴な可愛らしさで、気軽にコスプレを楽しみたい層に支持されました。

3位の「峰不二子（ルパン三世）」は、セクシーで完璧なスタイルへの憧れから選ばれており、理想の女性像になりきることを目的としていることが分かります。



全体を通して、コスプレ願望の背景にはキャラクターへの愛着だけでなく、「華やかさ」「憧れのスタイル」など、現実では味わえない体験への期待があることが見て取れます。

コスプレを楽しみたいなら、上品でセクシーなどレスやコスプレ衣装を扱う専門店で探してみてはいかがでしょうか。

