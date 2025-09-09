【ルイ・ヴィトン】新作バッグ「エクスプレス」をディーピカー・パードゥコーンが愛用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ディーピカー・パードゥコーンが、2025秋冬ウィメンズ・コレクションで発表されたメゾンのブラックレザーの新作バッグ「エクスプレス MM」を持っている様子をインド ムンバイでキャッチされました。

あらゆる都会的なルックを引き立てる、ヘーゼルナッツの色合いのしなやかなスエードで再解釈された「エクスプレス MM」。独創的なバッグ「キーポル」から着想を得たキーシルエットに、Louis Vuittonのアーカイヴを想わせるモノグラム・パターンのトリミングとライニングを施した、現代の忙しいライフスタイルに合わせたデザインです。メゾンを象徴するキーベルやパドロック(錠前)をあしらった、さまざまな持ち方が楽しめるアイテム。

製品名：エクスプレス MM

価格：693,000円

素材：カーフレザー

サイズ： W 36 x H 24 x D 18.5 cm

*税込価格表記

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。