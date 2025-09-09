9/20(土)の東京ヴェルディ戦で「熱狂！パブリックビューイング」 9/9(火)チケット販売開始！＜岡山・杜の街グレース＞
Jリーグも残り10節。J1初年度のファジアーノ岡山が、ひとつでも上の順位を目指して挑む熱い戦いから目が離せません！
両備グループでは「両備ファジアーノ全力応援プロジェクト」として、初のJ1に挑んでいるファジアーノ岡山をグループを挙げて応援しています。
この度、ファジアーノ岡山との共催で、2025年9月20日（土）にアウェイで開催される東京ヴェルディ戦に合わせて、杜の街グレース（商業施設｜運営：両備ホールディングス株式会社、所在地：岡山市北区下石井二丁目10番8号| https://www.morinomachi-grace.jp/ ）で「スタジアムMC ダイナマイト・イシムラと盛り上がる 熱狂！パブリックビューイング」を開催いたしますのでお知らせします。杜の街グレースを会場にしたパブリックビューイングは初開催となります。
アウェイのスタジアムまで岡山から応援を届けるために、ぜひ杜の街グレースから応援を届けましょう！
企画概要スタジアムMC ダイナマイト・イシムラと盛り上がる 熱狂！パブリックビューイング
主催：両備ホールディングス株式会社
共催：ファジアーノ岡山
開催日：2025年9月20日（土）東京ヴェルディ戦（アウェイ）
スケジュール：17:00開場／17:30オープニング／18:00キックオフ
会場：杜の街グレース オフィススクエア3F（岡山市北区下石井二丁目10番12号）
■料金
大人：1,500円（税込）
ジュニア（小中高）：500円（税込）
チケット販売開始：9月9日（火）10:00～
※定数に達し次第、販売終了となります。抽選ではございません
定員：150名
MC：ダイナマイト・イシムラ、蟻正るみ
■入場特典
１.ファジアーノ岡山限定ステッカー（杜の街グレースVer.）
２.島根のおいしい天然水「エナミズ」ペットボトル（ファジアーノ岡山ラベル）
３.駐車券3時間無料サービス
チケット購入方法：ローソンチケット（ローチケ）
店頭Loppi（Lコード：64187）にて発券ください
MCはダイナマイト・イシムラさん、蟻正るみさん
当日MCは、ファジアーノ岡山スタジアムナビゲーターコンビ、ダイナマイト・イシムラさんと、蟻正るみさんが担当！いつもスタジアムを盛り上げているお二人のトークで、杜の街グレースがまるでスタジアムさながらの一体感に包まれること間違いなし！
ダイナマイト・イシムラさん
蟻正るみさん
ハーフタイム抽選会
ハーフタイム中に、豪華賞品が当たる抽選会を開催します！
ご来場の皆さま全員が参加できますので、ぜひお楽しみに！
■実施時間：ハーフタイム中
■賞品
・選手のサイン入りフラッグ（3名様）
・スタメンコール体験（3名様）
※スタメンコール体験とは、スタジアムでファジアーノ岡山の選手紹介を担当するダイナマイト・イシムラさんが、あなたのお名前を選手紹介風にコールしてくれる特別な体験です！ その様子は動画撮影・SNS使用も可能です。
入場特典１.杜の街パブリックビューイング限定ステッカー
杜の街グレース限定デザインのステッカーです。スマホの裏にも挟めるサイズとなっており、ファン必携のアイテムです。
▲ステッカーデザイン
２.ファジアーノ仕様ペットボトル
島根のおいしい天然水「エナミズ」のファジアーノ岡山仕様ボトル。観戦のお供にぴったりなオリジナルデザインとなっております。
▲ファジアーノ仕様ペットボトル
３.駐車券3時間無料サービス
当日の注意事項
・17時になりましたら杜の街グレースオフィススクエア3階エントランスまでお越しください。
・開場前に会場前での場所取りはできません。
・終了後は速やかなご退場にご協力をお願いいたします。再入場はできません。
・鳴り物のご使用、発声やタオルを掲げる等の応援行為は問題ございませんが、後方の方へのご配慮のため、立ち上がっての応援はご遠慮ください。
・他チームや選手への誹謗中傷、過度な大声での応援や口論は固くお断りいたします。
会場内でのルール
・会場内でのお食事はできません。
・水分補給は可能ですが、アルコール類は禁止です。
・ゴミは必ずお持ち帰りいただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
・会場内の設備（椅子・壁・スクリーン等）を破損しないようご注意ください。
・飲酒されている方、体調不良の方のご入場はお断りする場合がございます。
・会場内外では係員・スタッフの指示に従ってください。守られない場合、ご退場いただくことがございます。
・ご参加の様子はクラブ公式ホームページ・SNS・発行物などで使用させていただく場合があります。
・駐車場には限りがございますので、ご家族・ご友人と乗り合わせの上ご来場をお願いいたします。
アクセス情報
■杜の街グレース
所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8
URL：https://www.morinomachi-grace.jp/
＜アクセス＞
岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分
岡電バス・両備バス「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分
JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分
岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分
＜駐車場＞
第1駐車場をご利用ください。（400台）
駐車料金：300円/1時間
※24時間最大1,500円
※駐車サービス：
1,000円以上お買い上げで3時間無料
※駐車サービス利用の場合：
最大料金1,500円→600円
パブリックビューイングへお越しのお客様は、ご来場受付で駐車券をご提示ください。