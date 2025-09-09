人気キッズインフルエンサーあいちゃん、スクールブランドSunnyHugイメージキャラクターに就任

株式会社新陽トレーディング

株式会社新陽トレーディング（東京都中央区）は、スクールブランド「SunnyHug（サニーハグ）」のイメージキャラクターとして、人気キッズインフルエンサー「あいちゃん」を起用いたしました。

あいちゃんは、ファッションとライフスタイルを中心に情報発信を行う注目のキッズインフルエンサーで、ユニクロ公式 #StyleHintKIDS や #バイラビインスタガール としても活躍。これまでに多数のブランドとコラボレーションを実現し、その等身大でありながらもトレンド感あふれるスタイルで、多くのファンから支持を受けています。

(instagramアカウント：https://www.instagram.com/log_ai_chan__/）

SunnyHugは、「心に灯す太陽のように、温かく包み込む」をブランドコンセプトに掲げ、子どもたちの日々の成長を見守りながら、親御さまにも安心して選んでいただける子ども服を提供しています。子ども用品は「着る人」と「着せる人」が異なる特性を持つことから、当ブランドでは、お子さまが運動や行事などのさまざまなシーンを楽しく過ごせる快適さと、親御さまが安心して選べる品質・機能性の双方にこだわった商品開発を行っております。

今回のあいちゃんの起用により、SunnyHugは親子双方の目線に寄り添うブランドと しての魅力をさらに広め、より多くのご家庭に温かく寄り添った体験を提供してまいります。あいちゃん自身も、SunnyHugのやさしくかわいらしいブランド世界観に共感しており、今後はブランドの魅力をSNSや各種キャンペーンを通じて発信していく予定です。

SunnyHugは、イメージキャラクターの起用を皮切りに、親子で楽しめる子ども服ブランドとして成長してまいります。今後の展開にぜひご期待ください。