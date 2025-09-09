BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP¤¬¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¡Diver City¡Ü¤Ë¤ÆOPEN¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçÄÍ Â§ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤ê¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¡Diver City¡Ü¤Ë¤ÆBLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØBLEACH ÀéÇ¯·ìÀïÊÓ¡Ù¤Î¿·ºî¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÆÃÀß¥Úー¥¸¡Û
https://www.the-chara.com/blog/?p=99175
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§BLEACH MONOCOLOR POPUP SHOP
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü(¶â)～9·î15Æü(·î¡¦½Ë)
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£Åìµþ ¥×¥é¥¶2F¡¡Diver City¡Ü
¡Ú¤Ê¤ó¤È¥³¥ó¤¬²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¡ª¡©¡Û
POPUP SHOP¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ë¥³¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£ÆüÄø
9·î13Æü(ÅÚ)¡¦14Æü(Æü)¡¦15Æü(·î¡¦½Ë)
¢£»þ´Ö
³ÆÆü 12:00～12:15/16:00～16:15
¢¨³Æ²ó15Ê¬
¢¨¥Äー¥·¥ç¥Ã¥ÈÀ°Íý·ô¤Ê¤É¤ÎÇÛÉÛ¤ÏÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¨º®»¨»þ¤Ï¤ª¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤ªºÑ¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´°ÜÆ°¤ò¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¤´¹ØÆþ¼ÔÍÍÆÃÅµ¡Û
¡ÚÈÎÇä¾¦ÉÊ¡Û
¿·¾¦ÉÊ
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó86mm¡ß54mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
vol.2
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñー¥Ä(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§1,650±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó100mm¡ß100mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§2,860±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó100mm¡ß130mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥ìー¥à¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Á´¹âÌó150mm
ÆÃÂç¥¢¥¯¥ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ3,300±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´46¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó200mm
¥³¥ó¶ÒÃå
²Á³Ê¡§1,980±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó140mm¡ß170mm
¥é¥á¥¢¥¯¥ê¥ë¥³ー¥¹¥¿ー
²Á³Ê¡§1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó90mmÄøÅÙ
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
²Á³Ê¡§550±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§A4
ÄÞ¤ä¤¹¤ê
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§ÌóW10mm¡ßH90mm¡ßD2.5mm
ºÆÈÎ¾¦ÉÊ
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´19¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó85mm¡ß105mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï
¥µ¥¤¥º¡§85mm¡ß105mm
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó85mm¡ß105mm
¤ªÌ¾Á°¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È14,630±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´19¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó80mm¡ß47mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤ªÌ¾Á°¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§16,170±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´21¼ï¡ÊÆâ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó60mm¡ß30mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È12,540±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´19¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à¥«¥ó¥Ð¥Ã¥¸(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§660±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§13,860±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´21¼ï¡ÊÆâ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·ÂÌó56mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥Ë¥Á¥ãー¥à(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È:11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´25¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ß¥Ë¥Á¥ãー¥à(¥Ö¥é¥¤¥ó¥É)
MONOCOLOR
²Á³Ê¡§440±ß(ÀÇ¹þ)
¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¡§9,240±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´21¼ï¡ÊÆâ¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó30mm
¢¨¥Ö¥é¥¤¥ó¥É»ÅÍÍ¤Î°Ù¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー MONOCOLOR
²Á³Ê¡§³Æ770±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´20¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó60mm¡ß60mm
ÂâÄ¹±©¿¥¶ÒÃå
²Á³Ê¡§³Æ1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´13¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó140mm¡ß170mm
±º¸¶¾¦Å¹¶ÒÃå
²Á³Ê¡§1,320±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§140mm¡ß170mm
¥é¥Ðー¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È MONOCOLOR
²Á³Ê¡§3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà¿ô¡§Á´1¼ï
¥µ¥¤¥º¡§Ìó350mm¡ß600mm
³§ÍÍ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
¸ø¼°URL¡§https://bleach-anime.com/
THE¥¥ã¥é¡§https://www.the-chara.com/
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)µ×ÊÝÂÓ¿Í¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦£ä£å£î£ô£ó£õ¡¦¤Ô¤¨¤í
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥·ー¥É
½êºßÃÏ¡§¢©141-0022ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅì¸ÞÈ¿ÅÄ2ÃúÌÜ10-2 Åì¸ÞÈ¿ÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ 6F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂçÄÍ Â§ÏÂ
ÀßÎ©¡§Ê¿À®24Ç¯8·î1Æü
URL¡§https://contents-seed.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä