優れた翻訳を味方に人気と評価が急上昇中！21世紀に起きた世界文学の大変化を読み解く『世界が尊敬する日本の小説36』ニューズウィーク日本版9/16・23合併号は好評発売中！
ニューズウィーク日本版 2025/9・16/23合併号（9/9発売）
【編集長から】
先日、新宿のいわゆる「文壇バー」で、来日していたイギリス人編集者と偶然話をする機会がありました。日本文学担当の彼女曰く「イギリスで売れる外国語小説ランキングの上位が日本の作品で占められている」。確かに携帯電話で見せてもらったランキングは柚木麻子の『BUTTER』ほか、日本人作家のフィクション作品ばかり。ガーディアン紙によれば、イギリスの2024年の翻訳フィクション売上上位40タイトルのうち、43%が日本の作品だそう。いわゆる純文学以外の作品がイギリスで「発見」されている理由を、同紙は「異質すぎない、心地よい異質性」と分析しますが、背景には優秀な翻訳者の急増もあるようです。世界の文学事情を大きく変え始めた「進撃の日本文学」現象について、9月9日発売の特集「世界が尊敬する日本の小説36」で詳しく紹介しました。（長岡）
●ニューズウィーク日本版 Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/@newsweek_japan
●ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト
https://www.newsweekjapan.jp/magazine/
●アマゾンで試し読みはこちらから
https://www.amazon.co.jp/dp/B0FM4L1BB4/
●定期購読でバックナンバー読み放題！
2007年から18年分約900冊ものデジタル版のバックナンバーをパソコン、スマホ、タブレットでいつでも読み放題。
https://bit.ly/49KVgGM
【Special Report】
世界が尊敬する 日本の小説36
優れた翻訳を味方に人気と評価が急上昇中
21世紀に起きた世界文学の大変化とは
文学｜世界が尊敬する日本の小説36 ──『OUT』ほか
話題作｜女性への偏見を俎上に上げて──『BUTTER』
問題作｜創造と狂信の間の危うい関係──『仮面の告白』
分析｜高い壁をめぐる村上の冒険──『街とその不確かな壁』
ガイド｜4ステップではまる村上春樹の読み方──『ノルウェイの森』ほか
映像化｜ハリウッド映画化と「白人化」のはざまで──『マリアビートル』
イタリア｜古代ローマの心と響き合う調べ──『カラフル』ほか
フランス｜漫画やアニメを追い風に高まった親近感──『推し、燃ゆ』ほか
韓国｜ピュアな恋愛と太宰治に共感を寄せる──『人間失格』ほか
中国｜不穏な日中関係を超え、物語が生む魂の対話──『雪国』ほか
翻訳者エッセー｜神話の「曖昧さ」を追いかけて──『ババヤガの夜』
ニューズウィーク日本版 2025/9・16/23合併号 特集
【Periscope】
THAILAND｜新首相選出は新たな政治的嵐の始まり
GERMANY｜独極右AfD候補6人が連続死の怪
IRAN｜イラン核施設の冷却装置移動は決意の表れ
UNITED STATES｜中国人留学生歓迎にMAGA派が猛反発
【Commentary】
主張｜軍事パレードは中国覇権を意味しない──河東哲夫
インド｜中ロと親密アピールしたモディの真意──グレン・カール
視点｜この夏、実感した「貧しい日本」の悲劇──レジス・アルノー
Superpower Satire｜風刺画で読み解く「超大国」の現実
アメリカの笑えないブランド騒動──ロブ・ロジャース&パックン
Economics Explainer｜経済ニュース超解説
中野サンプラザ再開発断念の深層──加谷珪一
Help Wanted｜人生相談からアメリカが見える
彼よりリッチな私、公正な婚前契約は？
Sustainability for the Future｜世界の挑戦、日本の貢献
アマゾンの尻をたたいた株主の声
【World Affairs】
東アジア｜最新兵器を披露した中国の思惑は
オピニオン｜上海協力機構の悲しき存在意義
インドネシア｜抗議デモで肥え太る権力者
中南米｜トランプがカリブ海に軍艦を派遣した意味
追悼｜アルマーニが世界に刻んだ美の遺産
【Features】
ミャンマー｜絶望から武器を手に取るロヒンギャ難民
【Life/Style】
Movies｜これが初めて見るアンダーソン作品なら？
Art｜「カトリーナ」を知らない子供たち
Music｜オアシスがつくる男たちの安息所
Comedy｜右も左も手加減知らずのお笑いスター
Health｜抗生物質と鎮痛剤の飲み合わせに要注意
★最新号データ
ニューズウィーク日本版2025/9/16・23合併号『世界が尊敬する日本の小説36』
紙版 特別定価：530円（税込）｜デジタル版 定価：430円（税込）
