【9/17・18連続開催！学習塾業界向け】関東・関西の塾に集まるクチコミを分析！新規入塾生獲得のヒント

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年9月17日（水）・18日（木）13時より学習塾業界向けセミナーをオンライン開催いたします。

【関東】9月17日（水）13:00～ :https://go.can-ly.com/250917_kanto?utm_source=250917_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes【関西】9月18日（木）13:00～ :https://go.can-ly.com/250918_kansai?utm_source=250918_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes関西向けセミナー申込ボタン

9月17日(水)13時より

「関東の塾に集まるクチコミ4,000件を分析して紐解く 差別化・入塾生獲得のヒント」

また翌日18日(木)13時からは

「関西の塾に集まるクチコミ5,000件を分析して紐解く 差別化・入塾生獲得のヒント」

と題し、2日続けて開催するセミナーで、地域ごとの傾向を比較しながら具体的なヒントをご紹介します。

学習塾業界でも、Googleマップ（Googleビジネスプロフィール／GBP）の存在感は年々高まっています。保護者や生徒が教室を探す際にまず目にするのは「クチコミ」であり、そこでの印象が体験授業への参加や入塾の判断を大きく左右するようになっています。

しかし、クチコミ数が少ないと低評価に偏ってしまい、新規入塾につながりにくいケースが少なくありません。実際、「運用を各教室に任せていた結果、なかなかクチコミが集まらず入塾数が伸びなかった」といった声も聞かれます。

こうした状況を踏まえ、弊社では関東と関西エリアの学習塾に寄せられたクチコミをAIで徹底分析。

平均評点の傾向やキーワードカテゴリ別のポジティブ/ネガティブ理由、さらにシーズン別に目立つ評価ポイントなどを明らかにしました。

本セミナーでは、これらの分析結果をもとに

「評価されやすい教室の特徴」や「差別化・集客に直結する施策のヒント」をわかりやすく解説。

新規入塾生の獲得に課題を感じている方や、教室運営を見直したい方にとって、すぐに役立つ学びが得られる内容です。

＼こんな方におすすめ／

- 学習塾の差別化・入塾生獲得のヒントを知りたい経営者・マーケティング担当者様- Googleマップを活用した集客に関心があり、具体的な対策を知りたい方

＜開催概要＞

日 時：【関東】9月17日（水） /【関西】9月18日（木）13時00分～14時00分

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

申込URL：関東はこちら(https://go.can-ly.com/250917_kanto?utm_source=250917_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)/関西はこちら(https://go.can-ly.com/250918_kansai?utm_source=250918_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes)

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

株式会社カンリー

ソリューションセールス部

インサイドセールスチーム マネージャー 木下 和也

近畿日本ツーリスト、ぐるなび、カンリーとキャリアのほぼ全期間で店舗関連事業の集客支援を実施。

株式会社カンリーではソリューションセールスを担当後にマーケティング部に異動。

インサイドセールスチームのマネージャーとして多岐に渡る業界への提案を行いながら、マーケティング施策/戦略の立案も推進。

株式会社カンリー

マーケティング部 児玉 良太

東北大学卒業後、新卒で株式会社カンリーに入社。

現在に至るまでWEB広告・ウェビナー・展示会・SEO・コンテンツ作成・サービスサイト改善等、オンライン・オフライン双方を活用した統合的なマーケティング業務全般の戦略立案→実行までを担当している。

