ジェイテクト、無料オンラインセミナー『ジェイテクトオンライン研修DAYS 2025』を10月に初開催

株式会社ジェイテクト（本社：愛知県刈谷市、社長：近藤 禎人、以下「ジェイテクト」）は、ジェイテクトグループとして初めてとなるオンラインセミナーを2025年10月14日～10月16日に開催いたします。

本セミナーは「技術をつなぎ、地球と働くすべての人を笑顔にする」というジェイテクトのミッションに基づき、ジェイテクトグループの技術を結集させて、お客様のお悩みを解決する場として企画いたしました。製造業に携わるお客様や、基礎知識を改めて学びたい方にもわかりやすい内容となっております。

参加料は完全無料ですので、ぜひお気軽にご登録ください。

1．セミナー概要

下記サイトの各セミナー詳細ページのお申し込みフォームより事前登録をお願いします。

◆セミナー特設サイト→ https://ma.jtekt.co.jp/lp/jtektseminar202510

※お申し込み締め切りは、各セミナー開催日の前日18:00までとさせていただきます。

※定員300名は先着順とさせていただきます。

※同業他社様のお申し込みはご遠慮いただいております。

2．注意事項

・本セミナーはZoomを使用したWebセミナーです。

・お申し込み後、セミナー登録完了メールをお送りいたします。万が一、完了メールが届かない場合は

株式会社ジェイテクト セミナー運営事務局 へご連絡ください。

あわせて迷惑メールボックスをご確認ください。

・セミナーの参加用URLは、セミナー当日10:00までにメールにてお送りいたします。

・1つのメールアドレスにつき1名が参加できます。

・GmailやHotmail等、フリーメールアドレスでのご登録はご遠慮ください。

3．今後の展望

今後もジェイテクトグループの総合力を活かし、モビリティ社会の未来を創るソリューションプロバイダーとして、お客様に貢献してまいります。

4．本件を通じて達成可能なSDGsの目標とターゲット

【4.3】2030年までに、全ての人々が男女の区別なく、手の届く質の高い技術教育・職業教育及び大学を含む高等教育への平等なアクセスを得られるようにする。

【9.4】2030年までに、資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。