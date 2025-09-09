ゼロハリバートン、プロサッカー三笘薫選手を起用した新ビジュアル公開　新作軽量ラゲージ&アタッシェケース発売

エース株式会社

米国発トータルラゲージブランド「ZERO HALLIBURTON(ゼロハリバートン)」は、堅牢なアルミニウムフレームと軽量なポリカーボネートボディを融合した新作ラゲージ「クラシック ライトウェイト F」と、新作アタッシェケース「クラシック ライトウェイト ATT」を、2025年9月上旬より順次発売予定です。

これを記念し、「TRAVEL YOUR WAY｜旅の記憶が導く」キャンペーンを実施。ブランドアンバサダー・プロサッカー三笘薫選手を起用した新ビジュアルを公開します。2025年9月8日(月) より、首都圏を中心にプロモーションを開始します。

「TRAVEL YOUR WAY｜旅の記憶が導く」キャンペーン

今回は、アンバサダー・三笘薫選手が、新作コレクションとともに登場。商品の美しさや機能性を際立たせつつ、力強く洗練された世界観を映し出します。このビジュアルを通じて、ブランドの持つ冒険精神とラゲージに刻まれる記憶や存在感を表現しています。

新ビジュアルの展開およびプロモーションは、首都圏・東海圏・関西圏を中心に、交通広告やSNS広告を通じて、9月8日(月)より順次スタートします。

着用商品

左から「クラシック ライトウェイト F」キャリーオン(\110,000)/チェックイン(\121,000)/ポータブルトランク(\176,000)。右から「クラシック ライトウェイト ATT」ラージ(\93,500)。

「クラシック ライトウェイト F」（3型2色/110,000円～ 176,000円）

堅牢なアルミニウムフレームと高耐久なポリカーボネート製ボディを融合した、軽量ラゲージコレクション。アルミニウム製ラゲージを彷彿とさせる風格と、優れた機能性を有しています。

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/pages/classic-lightweight-f

「クラシック ライトウェイト ATT」（2型2色/66,000円～93,500円）

堅牢なアルミニウムフレームと、しなやかなポリカーボネート製ボディを融合した、アタッシェケースコレクション。内装にPCスリーブを備え、現代のビジネスマンに寄り添うワークギアに仕上げました。

商品ページ：https://zerohalliburton.jp/collections/classic-lightweight-att

アンバサダープロフィール 三笘 薫 / Kaoru Mitoma

1997年5月20日、大分県生まれ、さぎぬまSCから川崎フロンターレの下部組織に加入し、U-18まで在籍。筑波大学時代は関東大学リーグ、天皇杯などで多くの活躍をして 2020年川崎フロンターレに正式加入。2021年プレミアリーグのブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンFCへ移籍。ベルギーリーグのユニオンSGへの期限付き移籍を経て、22年にプレミアデビューを果たす。プレミアリーグの3シーズンを通して華麗なプレーで多くのファンを魅了する。

Instagram：https://www.instagram.com/kaoru.m.0520/

About ZERO HALLIBURTON

「ゼロハリバートン」は1938年創業の、徹底した機能へのこだわりと、時をこえても変わらないスタイルが魅力の米国発のトータルラゲージブランドです。NASAの依頼によりアポロ11号用「月面採取標本格納器」を製造し、1969年に月面より月の石を持ち帰ったエピソードで一躍その名が世界に知られるようになりました。ブランドの象徴であるアルミニウムケースが備えるその確かな機能性と優雅なフォルムは、世界中の熱狂的な支持者から愛されています。

HP：https://zerohalliburton.jp/

BRAND HISTORY：https://zerohalliburton.jp/pages/about

Instagram：https://www.instagram.com/zerohalliburton_jp/（@zerohalliburton_jp）