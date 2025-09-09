大日本印刷　「第15回農業WEEK 東京展」に出展

大日本印刷株式会社

大日本印刷株式会社（DNP）は、2025年10月1日（水）～3日（金）に幕張メッセで開催する「第15回農業WEEK（通称：J-AGRI） 東京展」内の「農業資材EXPO」に出展します。

DNPは、食品や日用品、医療・医薬品等で培ったパッケージ技術を基盤とし、環境配慮包材や、業務効率化等のデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援するサービスを通じて、農業関連の課題解決に向けたアプローチを拡大しています。今回、DNPブース（農業資材EXPO・小間番号16-1）では、グローバル市場も視野に入れた“持続可能な農業の未来”を提案します。

＊ DNPが出展する製品・サービスについて → https://www.dnp.co.jp/biz/eventseminar/event/20177157_4966.html

【出展の狙いと主な製品・サービスについて】

DNPブースイメージ

日本国内の農業分野では、環境負荷の低減や業務効率化、海外市場への進出が重要なテーマとなっています。DNPはこうしたニーズに対し、環境負荷を低減した包材や、酸素や水蒸気へのバリア性を高めて長期保存に対応する大型袋等の製品、生成AIを活用してパッケージ等の記載内容の校正・校閲を支援するサービスなどを提供しています。本展示会ではこれらの製品・サービスのサンプルをデモ展示とともに紹介します。

1.DNPハイバリアアルミ蒸着フィルム IB-FILM(R)

本製品は、酸素や水蒸気に対する高いガス（気体）バリア性と遮光性を有しており、内容物の品質保持が求められる農薬等のパッケージで使われるアルミ箔の代替品として有効です。アルミ箔から本製品への変更により、原材料調達時と製造時を合わせたサプライチェーンでのCO2排出量を約16％削減できます（当社算出）。

2.機能性フレキシブルコンテナ用内袋（開発中）

農薬の輸送には、耐久性に優れた大型包材「フレキシブルコンテナバッグ」が活用されており、1トン程度の内容物を配送することが可能です。DNPはこのフレキシブルコンテナ用に、バリアラミネート内袋を提供します。中身の視認性を高めたい、環境に配慮したいといった用途やニーズに応じた柔軟な設計の検討が可能です。

3.DNP AI審査サービス

カタログやチラシといった販促物をはじめ、マニュアル・教材・製品パッケージ・契約書・各種手続き申請書類等、さまざまな印刷物の校正・校閲・審査作業の業務効率化について、生成AIを活用してサポートします。従来は目視で行っていた各種印刷物の文字や画像等のチェック作業を、AIを活用して行うことで、ミスの軽減や作業時間の短縮を実現します。製品パッケージに対する原稿との照合や販促物に対する日本語・法令観点のチェック、広報物に対するファクトチェックなど、さまざまなチェック業務の支援が可能です。

4. DNPカラー判定サービス(R) 品質判定アプリ（開発中）

人の「目」と「経験」により判断していた色を数値化し、品質判断の自動化を実現するデジタルサービスです。DNP独自の色彩ロジックにより、高精度な色判定や詳細な色診断を実現します。スマートフォンで撮影するだけで、農作物の成長度合いを判定し、経験や勘に頼らず、客観的なデータにもとづいて、最適な栽培管理につなげることができます。

5.DNPアジアマーケティングリサーチ

リサーチ対象の国・地域の出身で日本に在住する優秀な人材がリサーチャーとなり、母国・地域の市場や生活者の生きた情報を調査するサービスです。企業の担当者は、調査期間中のリサーチャーとの対話を通じて、文化的・社会的な背景について深い理解を得ながら、仮説構築・戦略立案の伴走・支援を受けることができます。週次報告によるスピーディーかつ柔軟な対応によって、必要な情報を短期間で提供します。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。