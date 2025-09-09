コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテストを開催します！

北海道くしろ地域の秋の美しさをイメージしたオリジナルデザイン

くしろ地域の「秋」の魅力を広くPRし、くしろ地域への誘客や周遊を促進するため、

「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる写真」をテーマとした

『コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト』を開催します！

この秋はぜひ、くしろ地域へおでかけください☆

「北海道のローカルアクツ」 ロコンとアローラロコンが、くしろ地域の「秋」を彩ります！

☆募集☆

くしろ地域※ で撮影した「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる」写真

※くしろ地域：釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町

☆期間☆

令和７年（２０２５年）9月13日（土）から11月30日（日）まで

☆応募方法☆

１.専用フォーム https://www.harp.lg.jp/jxPqCmLR

２.Instagramから

１. 釧路観光連盟の公式アカウント（＠senkanren）をフォロー

２. 秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなるような写真に

「＃くしろ秋空 #kushiro_lovers」をつけて投稿。

☆プレゼント☆

・ロコンとおでかけ大賞

オリジナルデザインＴシャツ【３名様】 ※写真はイメージです。

ロコンとおでかけ大賞：オリジナルデザインTシャツ

・くしろいきたいな賞

オリジナルデザイントートバッグ【１５名様】 ※写真はイメージです。

くしろいきたいな賞：オリジナルデザイントートバック

・ラッキー賞

オリジナルデザインクリアファイル【１００名様】 ※写真はイメージです。

ラッキー賞：オリジナルデザイン クリアファイル

☆必ず実施要領をご確認ください☆

https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/234031.html

☆ホームページ☆

https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/232879.html

https://local.pokemon.jp/

きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。

ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/pokemon.html

https://www.airdo.jp/

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

主催：北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟

協力：（株）ＡＩＲＤＯ