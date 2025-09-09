コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテストを開催します！

北海道

　　　　　　くしろ地域の秋の美しさをイメージしたオリジナルデザイン

くしろ地域の「秋」の魅力を広くPRし、くしろ地域への誘客や周遊を促進するため、


「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる写真」をテーマとした


『コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト』を開催します！


　この秋はぜひ、くしろ地域へおでかけください☆



「北海道のローカルアクツ」 ロコンとアローラロコンが、くしろ地域の「秋」を彩ります！


　



☆募集☆


　くしろ地域※ で撮影した「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる」写真


　※くしろ地域：釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町



☆期間☆


　令和７年（２０２５年）9月13日（土）から11月30日（日）まで



☆応募方法☆


　１.専用フォーム https://www.harp.lg.jp/jxPqCmLR


　２.Instagramから


　　１.　釧路観光連盟の公式アカウント（＠senkanren）をフォロー
　　２.　秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなるような写真に


　　　 「＃くしろ秋空　#kushiro_lovers」をつけて投稿。



☆プレゼント☆　


・ロコンとおでかけ大賞　


　オリジナルデザインＴシャツ【３名様】　※写真はイメージです。




　　　　　ロコンとおでかけ大賞：オリジナルデザインTシャツ

・くしろいきたいな賞　


　オリジナルデザイントートバッグ【１５名様】　※写真はイメージです。



　　　　くしろいきたいな賞：オリジナルデザイントートバック

・ラッキー賞　


　オリジナルデザインクリアファイル【１００名様】　※写真はイメージです。



　　ラッキー賞：オリジナルデザイン　クリアファイル


　


　


　☆必ず実施要領をご確認ください☆


　https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/234031.html




　☆ホームページ☆


　https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/232879.html










https://local.pokemon.jp/






きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。


ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。


https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/pokemon.html









https://www.airdo.jp/





(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.


ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。




主催：北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟


協力：（株）ＡＩＲＤＯ