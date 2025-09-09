コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテストを開催します！
くしろ地域の秋の美しさをイメージしたオリジナルデザイン
くしろ地域の「秋」の魅力を広くPRし、くしろ地域への誘客や周遊を促進するため、
「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる写真」をテーマとした
『コンコンロコン #くしろ秋空 旅フォトコンテスト』を開催します！
この秋はぜひ、くしろ地域へおでかけください☆
「北海道のローカルアクツ」 ロコンとアローラロコンが、くしろ地域の「秋」を彩ります！
☆募集☆
くしろ地域※ で撮影した「秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなる」写真
※くしろ地域：釧路市・釧路町・厚岸町・浜中町・標茶町・弟子屈町・鶴居村・白糠町
☆期間☆
令和７年（２０２５年）9月13日（土）から11月30日（日）まで
☆応募方法☆
１.専用フォーム https://www.harp.lg.jp/jxPqCmLR
２.Instagramから
１. 釧路観光連盟の公式アカウント（＠senkanren）をフォロー
２. 秋の空がよくにあう、秋のくしろ地域を訪れたくなるような写真に
「＃くしろ秋空 #kushiro_lovers」をつけて投稿。
☆プレゼント☆
・ロコンとおでかけ大賞
オリジナルデザインＴシャツ【３名様】 ※写真はイメージです。
ロコンとおでかけ大賞：オリジナルデザインTシャツ
・くしろいきたいな賞
オリジナルデザイントートバッグ【１５名様】 ※写真はイメージです。
くしろいきたいな賞：オリジナルデザイントートバック
・ラッキー賞
オリジナルデザインクリアファイル【１００名様】 ※写真はイメージです。
ラッキー賞：オリジナルデザイン クリアファイル
☆必ず実施要領をご確認ください☆
https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/234031.html
☆ホームページ☆
https://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kanko/232879.html
https://local.pokemon.jp/
きつねポケモンのアローラロコンとロコンは2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。
ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げていきます。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ckk/pokemon.html
https://www.airdo.jp/
(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
主催：北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟
協力：（株）ＡＩＲＤＯ