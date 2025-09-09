「日韓交流おまつり 2025 in Tokyo」のMnetコーナーにハズレ無しのジャンボガチャが登場！TikTokをフォローして無料でMnet関連の景品をGET！

CJ ENM Japan 株式会社

・9月27日(土)~9月28日(日)に駒沢オリンピック公園で開催される「日韓交流おまつり 2025 in Tokyo」に今年もMnetコーナーが出展決定！

・Mnetオリジナル折りたたみうちわや最新のKコンテンツ番組が楽しめるMnet Smartの無料クーポンなど、ハズレ無しのジャンボガチャがMnetコーナーに登場

・公式TikTokアカウントのフォローでジャンボガチャを無料で1回まわすことが可能

※ジャンボガチャの写真はイメージです

CJ ENM Japan 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：崔起容〔チェ・ギヨン〕）は、2025年9月27日(土)~9月28日(日)に、東京・駒沢オリンピック公園にて開催される「日韓交流おまつり 2025 in Tokyo」にMnetコーナーが出展することを発表いたしました。

■ハズレ無しのジャンボガチャがMnetコーナーに登場

今年のMnetコーナーには、人より大きいジャンボガチャが登場します！Mnet公式TikTokアカウントをフォローする画面をその場でスタッフに見せると、ジャンボガチャを1回無料で回すことができます。

景品には、Mnetオリジナルデザインの折りたたみうちわ（ケース付き）や、K-POPの音楽番組「M COUNTDOWN」に続き、「驚きの土曜日」「ユ・クイズ ON THE BLOCK」などの韓国の人気バラエティ番組をスマホやPCで楽しめる「Mnet Smart+」を無料で１ヶ月ご利用いただけるクーポンなどが当たります。ハズレは一切ございません。ぜひ、Mnetコーナーへお立ち寄りください！

※ジャンボガチャイメージ※Mnetオリジナルデザインの折りたたみうちわ

＜イベント概要＞

日韓交流おまつりは、2005年の日韓国交正常化40周年を記念した「日韓友情の年」の主要事業として始められ、毎年ソウルで開催されています。日本と韓国が共に作り上げるという意味から、2009年からは毎年両国のソウルと東京にて日韓交流おまつりが開催されています。

●日時：2025年9月27日（土）・ 28日（日）11：00～20：00

●会場：駒沢オリンピック公園 中央広場（東京 世田谷区）

●主催：日韓交流おまつり 2025 実行委員会

●公式サイト：https://www.nikkan-omatsuri.jp/

＜ジャンボガチャの紹介＞

ジャンボガチャ公式サイト：https://www.jumbogacha.com/

イベント利用に特化した ” 100mmカプセル ” のジャンボガチャマシーンが誕生！頑丈なスチール製のボディーだから野外での利用はもちろん、耐震性もあり安心安全なイベント実施を可能に。

【Mnet チャンネル情報】 https://mnetjp.com/

韓国100％エンターテインメントのCS放送局です。最新K-POPや韓国ドラマだけでなく、バラエティや旅番組など、様々なジャンルの人気コンテンツをお届けしています。スカパー！、全国のケーブルテレビほかで視聴可能

【Mnet Smart+】 https://smart.mnetjp.com/

最新の韓国エンタメとK-POPアイドルのさまざまなコンテンツが一つで楽しめるオンライン動画配信サービス。Mnet Korea とMnet Japan ライブTVをリアルタイムで視聴できるほか、番組アーカイブも大充実。あらゆるインターネットデバイスで、好きな時に好きな場所から好きなだけオンライン視聴できます。