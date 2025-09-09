ハン・ソッキュ＆ペ・ヒョンソン＆イ・レ主演！スタジオドラゴン制作の新ドラマ『シン社長プロジェクト』をU-NEXTオリジナルとして日本初・本国同時で独占見放題配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2025年9月15日（月・祝）より韓国ドラマ『シン社長プロジェクト』を"U-NEXTオリジナル"として日本初・本国同時で独占見放題配信いたします。

スタジオドラゴンが手掛けるtvNの新ドラマ『シン社長プロジェクト』は、元・伝説の交渉人であり、現在はチキン店の社長という顔を持つシン社長が、町の揉め事や社会の不条理に立ち向かう紛争解決ヒーロードラマです。

町のチキン店を営むシン社長は、抜群の話術と豪快な性格で、住民たちから“交渉の神”として頼られる存在。トラブル解決の依頼が来ると、断れずしぶしぶ依頼現場に行きながらも見事な交渉術を発揮し、問題を解決していきます。そんな彼の元に、法の原則を何よりも重んじる堅物エリートの新米判事チョ・フィリップと、情報収集能力に長けたMZ世代の配達員イ・シオンが仲間入り。世代も価値観も異なる3人がチームを組み、あらゆるご近所トラブルに立ち向かっていきます。

ミステリアスな過去を持つシン社長を演じるのは、『浪漫ドクター キム・サブ』シリーズなどで圧倒的な存在感を放ってきた名優ハン・ソッキュ。ハン・ソッキュの深みのある演技が、温かい人情味とミステリアスな雰囲気を併せ持つ主人公の魅力を最大限に引き出します。そして、『組み立て式家族～僕らの恋の在処～』などで注目を集める若手俳優ペ・ヒョンソンが新米判事チョ・フィリップを、映画「ソウォン/願い」で天才的な演技力を見せた若き実力派女優イ・レが、チームの紅一点イ・シオンを演じます。世代も個性も異なる3人がどのようにチームワークを築いていくのか注目です。さまざまなトラブルを“言葉”で解決していく痛快な展開を、ぜひお楽しみください。

『シン社長プロジェクト』

原題：신사장 프로젝트

製作国：韓国

制作年：2025年

配信情報：U-NEXT／見放題（日本初・独占配信）

配信開始日：2025年9月15日（月・祝）23：00 ※毎週月・火配信

【スタッフ】

監督：シン・ギョンス

脚本：パン・ギリ

【キャスト】

ハン・ソッキュ、ペ・ヒョンソン、イ・レ ほか

【STORY】

チキン店の社長で、元伝説の交渉人というミステリアスな秘密を持つシン社長。彼はチキン店に急な異動で訪れた規則に忠実な新米判事チョ・フィリップと、家族を支えながら情報提供者としても働く配達員のイ・シオンと共に様々な問題を解決していく。

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

