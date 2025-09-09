中高生が「食と農」の価値を販売体験で学ぶ特別プログラムを実施　葛西臨海公園内 SORAMIDO BBQにて「まるっと探究ツアー 食と農編 in 北海道」特別プログラムを開催

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、飲食事業や公園再生事業などを展開する株式会社ゼットン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：菊地大輔、以下、ゼットン）は、2025年8月24日（日）、同社が葛西臨海公園内で運営する「SORAMIDO BBQ」にて、中高生を対象とした探究学習プログラム「まるっと探究ツアー 食と農編 in 北海道」の特別プログラムを実施しました。

「まるっと探究ツアー 食と農編 in 北海道」は、河合塾グループの株式会社KJホールディングスとNTT東日本株式会社、株式会社とかち野菜急便が共同で企画し、さくらツーリスト株式会社が募集・実施したものです。

日本の農業は高齢化や後継者不足といった課題に直面する一方、食と農への関心が高まってる中、本ツアーは、生産から消費までを一貫して体験することで、中高生が“食と農の今と未来”を考える機会を提供しています。

学びの実践の場を提供

ゼットンは本取組の趣旨に賛同し、葛西臨海公園内で運営する「SORAMIDO BBQ」を特別プログラムの実践の場として提供。単に会場を貸すのではなく、実際に販売体験を行うことで「食材の付加価値の構造」や「価値を伝える営業」を学ぶ機会を創出しました。さらに当日は、販売の仕方やお客さまとの接し方についてもスタッフがサポートし、現場ならではの学びを後押ししました。ゼットンが創業当時から掲げる「店づくりは、人づくり。店づくりは、街づくり。」の経営理念のもと、飲食店や公園・公共施設内の店舗運営を通じて培った場づくりのノウハウを活かし、本プログラムに協力しています。

体験プログラム当日の様子

事前に北海道・十勝で収穫体験や生産・加工現場を学んだ中高生8名が、現地で制作したPRチラシを用い、来店客に対して十勝産の野菜や加工品を実際に販売しました。

■プログラムの流れ

・概要説明

・グループごとの販売作戦会議

・販売体験（SORAMIDO BBQ来場者に対して実施）

・昼食（BBQ）

・振り返りとグループ発表、講評

販売実績は以下の通りです。

ブロッコリー：11個（6,600円）

スイートコーン：7個（3,850円）

どろぶたソーセージ（2本入り）：26個（26,000円）

合計：36,450円

販売体験では、ただ商品を売るだけでなく、学生たち自身が販売方法を議論し工夫しました。

『試食を準備してお客さまに美味しさを体感してもらう』『糖度が20度とフルーツ並みの甘さを伝える』など、大人も感心するような視点で積極的に販売に臨む姿が印象的でした。

参加した中高生の声

・北海道では「生産」、東京では「販売」を体験し、お客さまのニーズを考える新しい視点が増えた

・生産から流通、販売までの一連を知ったからこそ販売の成功につながったと実感した

・有機農法や貴重な食材をどう伝えるか、価値を届ける難しさを学んだ

・販売の現場で、お客さまのタイミングや購買動機の重要さを体験できた

ゼットンは、未来を担う世代が主体的に学びを深められるような多様なプログラムに今後も賛同し、学びと実践の場を積極的に提供してまいります。

■株式会社ゼットンについて

株式会社ゼットン(代表取締役社長：菊地大輔)は、「店づくりは、人づくり。店づくりは、街づくり」の企業理念のもと、人気のハワイアン・カフェ＆ダイニング「アロハテーブル」を核に、多様な業態を展開するダイニング事業、公共施設を活用したブライダル事業などを展開しています。2019年より公園プロジェクトにも着手し、街の特性に合わせた飲食店経営及びプロデュースを行っています。

＜本部所在地＞〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目10-9 MIYAMASU TOWER 9階

＜URL＞https://www.zetton.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/

