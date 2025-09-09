Alumnote、「大学ネットワークを核とする地域創生モデル」の検証に向けた福井市との共同事業をスタート

株式会社Alumnote

「次世代の教育に資本をまわす」をミッションに掲げる株式会社Alumnote(アルムノート、本社:東京都千代田区、代表取締役:中沢冬芽)は、株式会社ソーシャル・エックスが運営する官民共創型アクセラレーションプログラム「ソーシャルX アクセラレーション powered by MUFG」の「逆プロポ」※において、当社が募集した企画「大学ネットワークを核とする地域創生モデルを検証したい」に福井市から提案をいただき、事業採択したことをお知らせします。

令和８年度の事業実施に向け、今後、福井市とアルムノートとで協議を重ね、企業体験や交流イベントなど、県内外の大学生と企業とのタッチポイントとなる事業化に取り組んでまいります。

※：「ソーシャルＸ アクセラレーション powered by MUFG」 の「逆プロポ」

企業が「関心のある社会課題」を提示し、自治体がその課題に対する「アイデア」を提案する、従来の公募プロポーザルや入札のベクトルを逆転させた画期的な仕組み。

参考情報

福井市×株式会社Alumnote×株式会社ソーシャル・エックスプロジェクトメンバー

本件に関する株式会社ソーシャル・エックスからのプレスリリースは、下記ページをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000093.000088249.html

株式会社Alumnoteについて

株式会社Alumnoteは、「次世代の教育に資本をまわす」をミッションとし、大学・教育機関の財政難を解決すべく、大学の資金調達手段のアップデートを目指している東京大学発スタートアップです。寄付金を元本とした大学基金の運用益を大学の新しい財源とするため、大学コミュニティの活性化と大学のファンドレイジング業務をサポート。デジタルツールの提供と寄付獲得の実行支援を行うほか、全国の大学・学生団体を応援する日本最大級のチャリティーイベント「Giving Campaign」の企画運営も行っています。

株式会社Alumnote 会社概要

社名 ：株式会社Alumnote

所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19階

設立 ：2020年10月14日

代表 ：代表取締役 中沢 冬芽

URL ：https://corporate.alumnote.jp/