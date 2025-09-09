【明日開催！】AI×集客・DXで実現する自走型組織のつくり方が学べます！

株式会社BOTANICO

2025年9月10日（水）、株式会社リコーと、野球・ビジネス両分野で活躍するゴジキ氏が共催するオンラインセミナー「AI×集客・DX×シクミ化で実現する“自走する組織設計”」 を開催いたします。

本セミナーでは、少人数でも売上をつくり出し、属人化から脱却するための実践ノウハウを、具体的な事例とステップに沿って解説します。

経営者や幹部が抱えやすい課題──「人に依存した集客」「営業を社員任せにしてしまう」「仕組み化できない組織運営」。



これらを克服し、1年後に成果を出すための経営設計を学べる貴重な1時間です。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS2PfmBHyPshHJ3tRj2a3hh1SWlgsAs7hmFpX6L16ISiCpJg/viewform)

本セミナーで学べること

AI×集客・DX活用の成功事例

業種を問わず、AIやDXを導入した集客・営業・効率化の実例を紹介。すぐに自社で取り入れられる具体策がわかります。

属人化を打破する組織構築法

営業や採用活動を一部メンバーに頼らず、再現性のある仕組みをつくる方法を公開。少人数でも「回る組織」へ変革する手順を学べます。

1年後に成果を出す経営設計

外注や属人化に依存しない仕組みを構築し、組織のスケーラビリティを高める。成果につながる投資思考も解説します。

開催概要

日時：2025年9月10日（水）15:00～16:00

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

※アーカイブ配信はありません。ぜひリアルタイムでご参加ください！

少人数でも成果を出す組織設計と、人に依存しない仕組み化の具体策が詰まった1時間。

リコーとゴジキの異色コラボならではの視点を学べる、またとない機会です。

ぜひこの機会をお見逃しなく！

皆さまのご参加をお待ちしております。