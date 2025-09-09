【Meta社登壇】大好評につき第2回オンラインセミナー開催！いま成果を伸ばす企業がやっているMeta広告運用の再設計法

株式会社CyberACE(サイバーエース)

「あなたのMeta広告戦略、最新のプラットフォーム動向に本当に追いつけていますか？」日々進化するMeta広告の世界では、昨日までの常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。

その変化のスピードに対応し、継続的に成果を出し続けるためには、戦略の「アップデート」が不可欠です。

本ウェビナーでは、まさにその"アップデート"のための最良の機会を提供します。 前半では、Meta社の担当者様にご登壇いただき、Meta広告プラットフォームの「最新動向」や今後の戦略について、公式の視点から直接解説いただきます。 後半では、その最新情報を受け、Meta広告運用の最前線に立つ株式会社CyberACEが、これらの変化をどう捉え、広告主が成果を出し続けるためにどのような「次世代運用戦略」を構築し、実践しているのか、具体的な考え方やアプローチを提言します。

プラットフォームの最新情報と、トップエージェンシーの戦略的洞察。この両輪から、あなたのMeta広告戦略を未来へと導くヒントを掴んでください。

【開催概要】

1.開催日時：9月11日（木）12:00～13:00

2.会場：オンライン（Zoom）

3.対象者：経営者・マーケティング担当者

4.プログラム

-Meta広告プラットフォームの「最新情報」や今後の展望

-CyberACEが考える、Meta広告"次世代運用"戦略と実践

-質疑応答

5.参加費：無料

6.注意事項：

※同業者様はお断りさせていただく場合がございます。

※フリーアドレスからのお申込みはご参加をお控えいただいております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【参加予約はこちら】 :https://adai.co.jp/webinars/event-20250911/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=ca

＜広告運用に関するお問い合わせはこちら＞(https://cyberace.co.jp/contact/contact-promotion/)

【会社概要】

会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）

所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階

設立日：2018年5月1日

代表者：代表取締役社長 西島 大

事業内容：インターネット広告事業

URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)