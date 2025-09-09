【オンライン保険診療ヤックル】サービス開始から約2年、初のホームページ大幅リニューアル！

株式会社ヤックル

生活習慣病やアレルギー性鼻炎などを対象にオンライン保険診療を企画・運営する「ヤックル」は、サービス開始から約2年を迎え、このたび初めてとなる公式ホームページの大幅リニューアルを実施しました。より多くの患者さんに安心してオンライン診療を利用いただけるよう、スマートフォンでの閲覧性や情報の探しやすさを徹底的に改善しました。

リニューアル後のサービスサイトはこちら(https://yakkle.jp/)

改善ポイント１.

ユーザーファーストを考慮したスマートフォンで見やすいレイアウトとデザイン

オンライン診療サービス「ヤックル」は、LINEを介してスマートフォンで診療を行うため、患者様の多くがスマートフォンからサイトにアクセスされます。そこで今回のリニューアルでは、スマートフォンでの閲覧体験を最優先に考慮したデザインを採用いたしました。具体的には、スマートフォンの画面サイズに最適化されたレイアウト設計、読みやすい文字サイズとコントラストの調整、タップしやすいボタン配置、適切なマージン設定によって余白を有効活用した見やすいデザインを実現し、患者様がストレスなく必要な情報にアクセスできる環境を整えました。

改善ポイント２.

取り扱い薬の一覧ページを新設

患者様から最も多く寄せられていた「この薬を扱っていますか？」というお問い合わせにお応えするため、取り扱い薬剤の一覧ページを新たに作成いたしました。これにより、患者様の利便性が向上し、お問い合わせ対応の効率化も実現しています。

株式会社ヤックル

代表者：代表取締役 布川佳央

所在地：東京都港区虎ノ門二丁目2番1号グロース虎ノ門５階ANOBASHO内

資本金及び資本準備金の合計額：257,952,186円

設立：2019年1月4日

事業内容：生活習慣病の重症化予防サービス「ヤックル」の運営

オンライン保険診療機会の提供

https://yakkle.co.jp/