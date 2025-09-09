物流業・製造業向け自動化ソリューションを提供する株式会社ROMSに追加出資

BRICKS FUND TOKYO1号投資事業有限責任組合

三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤）が運営し、成長産業の共創を目指すコーポレートベンチャーキャピタル“BRICKS FUND TOKYO”（共同運営者：株式会社プライムパートナーズ）は、既存出資先で物流業・製造業向け自動化ソリューションを提供する株式会社ROMS（本社：東京都品川区 代表：前野 洋介）に追加出資いたしましたので、お知らせいたします。

ROMSは、物流業・製造業向けに、ハードから制御ソフト・UIまで各種自動化ソリューションを自社開発・販売しております。小型自動倉庫「Nano-Stream」は、省スペース設計・短納期導入・高拡張性を兼ね備え、わずか100平方メートル からのスモールスタートを実現。AGVやクレーンによる柔軟な運用設計により、多様な物流現場の自動化を後押しします。4～6か月の短納期導入を可能にする開発体制、汎用品活用による安定供給、日本品質による長期安定稼働、そして導入後のきめ細やかな対応を強みとし、物流のみならず製造業などFA領域への展開も開始しています。

ROMSが提供するソリューションは物流業界が直面する人手不足等の課題を解決するものであり、本ファンド及び三菱地所グループは、物流事業等での共創をはじめ、同社の成長を引き続きご支援し、社会課題の解決と日本経済の持続可能性の向上に貢献してまいります。

■株式会社ROMSについて

所在地：東京都品川区

代表者：前野 洋介

設立日：2019年6月3日

ＵＲＬ：https://roms.inc/

■BRICKS FUND TOKYO by Mitsubishi Estateについて

社会課題の解決や産業構造の転換など中長期的な社会インパクトの創出に挑むスタートアップへの投資及び事業支援を通じ、「成長産業の共創」を目指す三菱地所のCVCファンドです。

ＵＲＬ：https://bricks-fundtokyo.com/