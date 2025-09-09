Miro × mct による共同開発！組織変革プログラム「ビヨンド・コラボレーション」がリリースされました！
株式会社mct
https://mctinc.jp/beyond-collaboration
Miro × mct「Beyond Collaboration」始動！
このたび、オンラインコラボレーションツール Miro(https://miro.com/ja/) と、組織デザインファーム mct(https://mctinc.jp/) が共同で、新たな組織変革プログラム 「Beyond Collaboration（ビヨンド コラボレーション）」 をリリースしました。
Beyond Collaborationとは？
「Beyond Collaboration」は、Miroの導入・活用を通じてチームのコラボレーションを加速し、
これまでにない 新しい働き方・チームのあり方・従業員体験 を実現するためのプログラムです。
単なるツール導入にとどまらず、組織デザインの知見と実践的なファシリテーションを掛け合わせることで、持続的な変革を生み出します。Miroとmctだからこそ実現できる、他にはないユニークで効果的なアプローチです。
組織のコラボレーションが形骸化している
DXやリモートワークの取り組みが定着しない
従来の組織開発施策では成果が見えにくい
チームの働き方を次のステージに進化させたい
株式会社mct ／ mct Inc.(https://mctinc.jp/)
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階
Contact: hello_mct@mctinc.jp