Miro × mct による共同開発！組織変革プログラム「ビヨンド・コラボレーション」がリリースされました！

株式会社mct

Miro × mct「Beyond Collaboration」始動！

このたび、オンラインコラボレーションツール Miro(https://miro.com/ja/) と、組織デザインファーム mct(https://mctinc.jp/) が共同で、新たな組織変革プログラム 「Beyond Collaboration（ビヨンド コラボレーション）」 をリリースしました。

プログラム詳細・資料ダウンロード :https://mctinc.jp/beyond-collaboration

Beyond Collaborationとは？

「Beyond Collaboration」は、Miroの導入・活用を通じてチームのコラボレーションを加速し、

これまでにない 新しい働き方・チームのあり方・従業員体験 を実現するためのプログラムです。

単なるツール導入にとどまらず、組織デザインの知見と実践的なファシリテーションを掛け合わせることで、持続的な変革を生み出します。Miroとmctだからこそ実現できる、他にはないユニークで効果的なアプローチです。

▼▼こんな課題を持つ企業におすすめ▼▼

組織のコラボレーションが形骸化している

DXやリモートワークの取り組みが定着しない

従来の組織開発施策では成果が見えにくい

チームの働き方を次のステージに進化させたい

［運営会社］

株式会社mct ／ mct Inc.(https://mctinc.jp/)

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル1階・2階

Contact: hello_mct@mctinc.jp