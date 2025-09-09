CROSS FM×田村淳さんプロデュース新ビジネスコミュニティメディア「XU（クロスユー）」×まぐまぐによるクロスメディア展開プロジェクトが始動

株式会社 CROSS FM

株式会社CROSS FM（代表取締役会長 堀江貴文、代表取締役社長 大出 整）、株式会社HI-NEXUおよび株式会社まぐまぐは、それぞれの強みを活かしたクロスメディア展開プロジェクトを開始することを発表いたします。3社の連携により、これまでにない多角的なメディア体験をユーザーに提供してまいります。

背景・目的

デジタル化が進む現代において、ユーザーの情報接触スタイルは多様化しています。本プロジェクトでは、動画・音声・テキストという異なるメディア特性を活用し、一つのコンテンツをより多様な形で楽しんでいただける新しい取り組みを開始します。

CROSS FM・XU（クロスユー）・まぐまぐ3社連携クロスメディアプロジェクトの概要

本プロジェクトは、HI-NEXU運営の「XU（クロスユー）」YouTubeチャンネルを起点とした、革新的なメディア連携モデルです。YouTubeで配信される田村淳さんプロデュースのビジネス・経済コンテンツを、CROSS FMのラジオ放送、まぐまぐの無料メルマガ配信とWebサイトへと展開。一つのコンテンツを複数のメディア形式で楽しめる、新しい情報体験を実現します。

【プロジェクト開始記念コンテンツ】

9月9日（火）より、「XU（クロスユー）」開局イベントの特別対談シリーズを順次公開！

・9/9（火）：田村淳さん×NewsPicks Studios代表取締役CEO金泉 俊輔氏

・9/12（金）：田村淳さん×株式会社テラ×加藤軽金属工業株式会社

・9/16（火）：田村淳さん×株式会社ABI×株式会社RYODEN

・9/19（金）：田村淳さん×森ビル株式会社×日本アイ・ビー・エム株式会社

これらの対談コンテンツは、「挑戦する人を応援する」をコンセプトとするYouTubeチャンネル「XU (クロスユー) - X innovation empowers U」での動画配信を起点に、CROSS FMでのラジオ放送、まぐまぐ！でのメルマガ配信へと展開。田村淳さんが大切にする「即動力」と「静かな熱量」を軸とした挑戦者たちのストーリーを、各メディアの特性を活かして多角的に発信してまいります。

CROSS FM（クロスエフエム）とは

九州及び山口県域で放送する、開局30年以上のラジオ局。2023年9月に代表取締役会長 堀江貴文、代表取締役社長 大出整らが就任。以降『電波をつかった、大実験をしよう』をコピーに掲げ、ホリエモンこと堀江貴文による月イチ6時間の生放送「ホリスペ」や「リアルケイドロ」など電波とリアルイベントを絡めた実験や、全国の経営者を巻き込んだイベント「ホリエクスポ」や経営者座談会、ゴルフイベントなどハイスピードでリブート中。2024年4月には、番組編成のキーマンとして、エグゼクティブプロデューサーに「くまモン」の生みの親、小山薫堂氏が就任。今年7月には元ゴールドマン・サックスの田中渓氏を取締役に迎え、新体制を加速。

会社概要

株式会社CROSS FM

https://www.crossfm.co.jp/

所在地：福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 セントシティ10階

代 表：代表取締役社長 大出 整

設 立：1993年9月1日

事業内容：超短波放送（FMラジオ放送）事業

新ビジネスコミュニティメディア「XU（クロスユー）- X innovation empowers U」とは

社会とビジネスの“交差点”をつくる、新たなメディア構想

「XU(クロスユー)」は、タレントであり事業家としても活動する田村淳氏をエグゼクティブプロデ ューサーに迎え、業界・世代・立場を超えて挑戦者たちが出会い、相互に刺激し合いながら価値を生み 出す越境型ビジネスプラットフォームです。

大企業の経営者、新規事業責任者、スタートアップ創業者、地域で活躍するプレイヤーなどが立場を超えて集い、「課題発見からアクションまで」を共創します。

YouTube チャンネル：https://www.youtube.com/@x-weavers

会社概要

株式会社HI-NEXU

https://www.hi-nexu.co.jp/

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-40江戸見坂森ビルB1F

代 表：代表取締役CEO 今井 豪

設 立：2025年1月

事業内容：メディアコンテンツ制作、オープンイノベーション支援、教育/人材育成プログラム

メルマガ配信プラットフォーム「まぐまぐ！」とは

まぐまぐ！は、1997年に運営を開始した日本初・国内最大級のメールマガジン配信プラットフォームです。

著名人から一般の方まで、誰でも無料でメールマガジンの発行が可能で、現在約6,500誌が発行されています。

ビジネスから趣味・教養まで多岐にわたるジャンルをカバーし、読者の多様なニーズに応える情報発信の場として、27年間にわたり多くの方々にご利用いただいています。

サービスページ：https://www.mag2.com/

会社概要

株式会社まぐまぐ

https://www.mag2.co.jp/

所在地：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル10階

代 表：代表取締役社長 熊重 晃

設 立：1999年1月

事業内容：コンテンツ配信プラットフォームの開発・運営、インターネットメディアの企画・開発・運営

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社CROSS FM 広報担当

TEL：093-551-0770

Email：info＠crossfm.co.jp