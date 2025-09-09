クレスコ・ジェイキューブ、株式会社アイエステクノポートをグループ化

株式会社クレスコ・ジェイキューブ

株式会社クレスコ・ジェイキューブ(本社：東京都港区、代表取締役社長：深井 淳、以下ジェイキューブ)は、2025年9月9日(火)開催の取締役会決議に基づき、株式会社アイエステクノポート(本社：東京都港区、代表取締役社長：金沢 廣志、以下アイエステクノポート)の全発行済株式を取得し、関連会社とすることを最終決定、譲渡契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

１．株式取得の理由

アイエステクノポートは、1990年の設立以来、IBM i プラットフォームで稼働する UT/400 を始めとしたミドルウェアを国内 400 社以上に導入した実績を持ち、従業員の優れた技術力と問題解決力の優れた機能性と高い品質によって顧客との厚い信頼関係を築いております。

一方、ジェイキューブは、人事・給与・経理・ワークフローや電気・電子商社向け販売・生産管理のパッケージサービスに強みを持っており、それらのサービスは同じIBM iをプラットフォームとしております。

ジェイキューブとアイエステクノポートの販売チャネル、サービス、ノウハウ、人財リソースを融合することによって大きな相乗効果を生み出すことを確信しております。

本件株式取得は、ジェイキューブおよびアイエステクノポート双方の販売チャネルを活用することによる販路の拡大だけでなく、国内のIBM iビジネスにおけるリーディングカンパニーとなることを可能とし、企業価値のさらなる向上に資するものと考えております。

今後も当社を含むクレスコグループの持つ販売チャネル、テクノロジーを活かし、お客様のコアビジネスをサポートする付加価値の高いソリューションを実現するとともに、その総合力を発揮してビジネスの拡大を図ってまいります。

２．クレスコ・ジェイキューブ 会社概要

商 号 株式会社クレスコ・ジェイキューブ

本社所在地 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー15 階

代表者 代表取締役社長 深井 淳

資本金 4000万円

設立年月日 1988年3月8日

URL https://www.cresco-jcube.co.jp

３．アイエステクノポート 会社概要

商 号 株式会社アイエステクノポート

本社所在地 東京都港区浜松町1丁目18番16号 住友浜松町ビル4階

代表者 代表取締役社長 金沢 廣志

資本金 1000万円

設立年月日 1990年7月17日

URL https://www.istechnoport.com

本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社クレスコ・ジェイキューブ

マーケティング担当：今井、丹野

TEL ： 03-6417-9995

MAIL ： jcube-mkt@cresco-jcube.co.jp