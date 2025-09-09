【業務提携募集】設備メーカー・施工会社・ITベンダーとの「業務提携パートナー募集」を開始しました！【Taigen株式会社】
Taigen株式会社
提携フォームはこちら :
https://tai-gen.com/partnership/
補助金は資本が希薄化せず、返済の必要もない
- 顧客への提案がしやすくなり、単価が向上する
- 製品やサービスの販売が進みやすくなる
- 中小企業の成長支援に直結する
- 設備メーカーさま
- - 生産設備、工作機械、省エネ機器、ロボット、IoT機器など
- 施工会社さま
- - 建設・リフォーム・空調・電気工事・省エネ設備導入など
- ITベンダーさま
- - 業務効率化システム、クラウドサービス、AIソリューションなど
- 商社・販売代理店さま
- - 設備やシステムを取り扱う流通事業者など
- その他、補助金・税制活用と親和性のある事業者さま
- - 会計事務所、広告運用支援など
業務提携のイメージ
- エンドクライアントさまは、補助金や税制優遇による導入コスト削減・税メリットを享受できます。
- 貴社（提携パートナーさま）は、補助金を武器にした営業提案によって案件数の増加・単価アップを実現できます。
- Taigenは補助金・税制活用の専門家として、申請から補助金入金までを全面サポートします。
このように、三者がそれぞれの強みを活かしながら連携することで、
Taigen株式会社は、補助金申請支援の専門家として多数の実績を有しています。
- 採択率90％以上
- 累計18億円以上の補助金獲得支援額
- 事業再構築補助金 採択75件以上
- ものづくり補助金 採択17件以上
- 経営革新等支援機関として全国9位の採択件数
提携フォームはこちら :
https://tai-gen.com/partnership/
[表: https://prtimes.jp/data/corp/169371/table/2_1_fdcb197545d4f7c6a43beb1c48af9eaf.jpg?v=202509100426 ]
中小企業向けに補助金申請支援や税制活用支援を行う Taigen株式会社(https://tai-gen.com/)（本社：東京都荒川区） は、補助金や税制を活用した販促支援を強化するため、設備メーカー・施工会社・ITベンダーなどとの「業務提携パートナー募集」を開始しました。補助金を営業活動の後押しとし、顧客の設備投資・新規事業を促進する仕組みづくりを進めてまいります。
提携フォームはこちら :
https://tai-gen.com/partnership/
なぜやるのか
補助金は資本が希薄化せず、返済の必要もない
近年、中小企業における設備投資や新規事業開発において「補助金・税制の活用」が意思決定の重要な要素となっています。補助金を活用することで導入コストが抑えられ、営業現場における成約率向上にも直結しています。
Taigen株式会社はこれまで数多くの補助金採択を支援してきました。今後はその実績をパートナー企業に提供し、営業現場で活用いただくことで、
- 顧客への提案がしやすくなり、単価が向上する
- 製品やサービスの販売が進みやすくなる
- 中小企業の成長支援に直結する
といったメリットを共創していきます。
募集する提携パートナーさま
- 設備メーカーさま
- - 生産設備、工作機械、省エネ機器、ロボット、IoT機器など
- 施工会社さま
- - 建設・リフォーム・空調・電気工事・省エネ設備導入など
- ITベンダーさま
- - 業務効率化システム、クラウドサービス、AIソリューションなど
- 商社・販売代理店さま
- - 設備やシステムを取り扱う流通事業者など
- その他、補助金・税制活用と親和性のある事業者さま
- - 会計事務所、広告運用支援など
業務提携のカタチ
業務提携のイメージ
- エンドクライアントさまは、補助金や税制優遇による導入コスト削減・税メリットを享受できます。
- 貴社（提携パートナーさま）は、補助金を武器にした営業提案によって案件数の増加・単価アップを実現できます。
- Taigenは補助金・税制活用の専門家として、申請から補助金入金までを全面サポートします。
このように、三者がそれぞれの強みを活かしながら連携することで、
「お客さまの投資が実現し、貴社の販売が伸び、私たちがその橋渡しを担う」という三方良しのアライアンス・業務提携を形にしています。
Taigenの支援実績
Taigen株式会社は、補助金申請支援の専門家として多数の実績を有しています。
- 採択率90％以上
- 累計18億円以上の補助金獲得支援額
- 事業再構築補助金 採択75件以上
- ものづくり補助金 採択17件以上
- 経営革新等支援機関として全国9位の採択件数
これらの実績をもとに、パートナー企業と共に営業活動を強化し、顧客の成長を後押ししてまいります。
ご連絡方法
本アライアンスにご関心をお持ちの企業様は、弊社Webサイトのお問い合わせフォーム(https://tai-gen.com/contact/)もしくは、以下のボタンよりご連絡くださいませ。
提携フォームはこちら :
https://tai-gen.com/partnership/
Taigen株式会社について
[表: https://prtimes.jp/data/corp/169371/table/2_1_fdcb197545d4f7c6a43beb1c48af9eaf.jpg?v=202509100426 ]