【業務提携募集】設備メーカー・施工会社・ITベンダーとの「業務提携パートナー募集」を開始しました！【Taigen株式会社】

中小企業向けに補助金申請支援や税制活用支援を行う Taigen株式会社(https://tai-gen.com/)（本社：東京都荒川区） は、補助金や税制を活用した販促支援を強化するため、設備メーカー・施工会社・ITベンダーなどとの「業務提携パートナー募集」を開始しました。補助金を営業活動の後押しとし、顧客の設備投資・新規事業を促進する仕組みづくりを進めてまいります。

なぜやるのか

提携フォームはこちら :https://tai-gen.com/partnership/補助金は資本が希薄化せず、返済の必要もない

近年、中小企業における設備投資や新規事業開発において「補助金・税制の活用」が意思決定の重要な要素となっています。補助金を活用することで導入コストが抑えられ、営業現場における成約率向上にも直結しています。

Taigen株式会社はこれまで数多くの補助金採択を支援してきました。今後はその実績をパートナー企業に提供し、営業現場で活用いただくことで、

- 顧客への提案がしやすくなり、単価が向上する- 製品やサービスの販売が進みやすくなる- 中小企業の成長支援に直結する

といったメリットを共創していきます。

募集する提携パートナーさま

業務提携のカタチ

- 設備メーカーさま- - 生産設備、工作機械、省エネ機器、ロボット、IoT機器など- 施工会社さま- - 建設・リフォーム・空調・電気工事・省エネ設備導入など- ITベンダーさま- - 業務効率化システム、クラウドサービス、AIソリューションなど- 商社・販売代理店さま- - 設備やシステムを取り扱う流通事業者など- その他、補助金・税制活用と親和性のある事業者さま- - 会計事務所、広告運用支援など業務提携のイメージ- エンドクライアントさまは、補助金や税制優遇による導入コスト削減・税メリットを享受できます。- 貴社（提携パートナーさま）は、補助金を武器にした営業提案によって案件数の増加・単価アップを実現できます。- Taigenは補助金・税制活用の専門家として、申請から補助金入金までを全面サポートします。

このように、三者がそれぞれの強みを活かしながら連携することで、

「お客さまの投資が実現し、貴社の販売が伸び、私たちがその橋渡しを担う」という三方良しのアライアンス・業務提携を形にしています。

Taigenの支援実績

Taigen株式会社は、補助金申請支援の専門家として多数の実績を有しています。- 採択率90％以上- 累計18億円以上の補助金獲得支援額- 事業再構築補助金 採択75件以上- ものづくり補助金 採択17件以上- 経営革新等支援機関として全国9位の採択件数

これらの実績をもとに、パートナー企業と共に営業活動を強化し、顧客の成長を後押ししてまいります。

ご連絡方法

本アライアンスにご関心をお持ちの企業様は、弊社Webサイトのお問い合わせフォーム(https://tai-gen.com/contact/)もしくは、以下のボタンよりご連絡くださいませ。

Taigen株式会社について

