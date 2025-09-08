【最新版リリース】Tenorshare PDNobアップデートで新機能搭載！編集・管理・保護がさらに便利に

Tenorshare(Hongkong)Limited

PDF編集ソフト「Tenorshare PDNob」が、2025年8月22日に最新バージョンをリリースしました。今回のアップデートでは、フォント埋め込みや証明書署名の削除、テキスト・画像編集機能の強化など、多彩な新機能を追加。ビジネス資料や契約書、学習用教材の作業をより効率的に、より安全に進められるようになりました。

Tenorshare PDNob 最新バージョンでの新機能

Tenorshare PDNob(http://bit.ly/41CGpvB)の最新アップデートでは、PDFの編集機能と管理機能が大幅に強化され、さらに使いやすくなりました:

今回のアップデートで追加された主な新機能は以下の通りです：

１.．WindowsおよびMacOSのフォントマッチングを最適化、フォント埋め込みに対応

→ PDFを開いた環境に関係なく、文字の崩れを防止。デザインやレイアウトを正確に保持でき、プレゼン資料や契約書の見栄えが安定。

２.．証明書署名の削除機能を追加

→ 不要な署名や制限を簡単に削除可能。古い文書の再利用や更新作業がスムーズに。

３.．テキストブロックを最前面・最背面に配置可能に

→ 文章や注釈を自由に重ねて配置でき、資料の見やすさやデザイン性を向上。

４.．テキストブロックのコピー、カット、ペーストをサポート

→ 繰り返し使う文章や表現を簡単に再利用可能。編集作業の時間を大幅短縮。

５.．選択テキストからショートカットでハイパーリンクを作成可能

→ リンク追加がスムーズになり、資料内ナビゲーションや参考文献の参照が簡単に。

６.．画像の縦横比を維持した拡大・縮小に対応

→ 画像の歪みを防ぎ、グラフや写真をきれいに配置可能。プレゼンや報告書の品質向上に直結。

７.．フォントリスト改善（オリジナル字形表示、フォント検索、最近使用フォント表示）

→ フォント選択が簡単になり、デザインやブランドガイドラインに沿った文書作成が迅速に行える。

公式HPより無料DL可能 ➤ http://bit.ly/41CGpvB(http://bit.ly/41CGpvB)

Tenorshare PDNobでできること

Tenorshare PDNob

🔹 テキスト編集

文章を直接クリックするだけで編集モードに切り替わり、文字の追加・削除・修正ができます。

さらに、フォントサイズ・色・スタイルを変更できるので、デザイン性を崩さずに修正可能。

例えば「契約書の日付だけ直したい」「誤字を数文字だけ修正したい」といったケースでも数秒で完了します。

テキスト編集

🔹 画像編集

PDF内の画像も自由自在に扱えます。差し替え・回転・位置調整はもちろん、不要な画像の削除や抽出にも対応。

プレゼン資料に掲載したグラフを差し替えたり、スクリーンショットを新しいバージョンに入れ替えたりするのに最適です。

画像編集

🔹 リンク編集

既存のリンク先を変更したり、新しくリンクを追加することが可能。

「古いURLを最新の公式サイトに差し替える」「一括で不要なリンクを削除する」といった作業もクリックだけで済みます。

リンク編集

🔹 テキスト追加

空いているスペースにコメントや補足を追加でき、レポートや教材の追記にも便利。

メモや解説を直接書き込めるので、チームでの共有資料にも活用できます。

PDFに文字を追加詳しくはこちら :http://bit.ly/41CGpvB

🔹 画像追加

ドラッグ＆ドロップで新しいロゴや写真を追加でき、サイズや配置もマウス操作で直感的に調整可能。

たとえば会社のロゴを新デザインに差し替えるといった作業も、わずか数秒で完了します。

PDFに画像を追加

🔹 ページトリミング

不要な余白やフッター部分をカットし、見やすいレイアウトに整えられます。

印刷時の無駄を省き、スッキリとした仕上がりにできる点がビジネス利用でも好評です。

PDFページをトリミング

🔹 透かし追加

自社のロゴや「社外秘」といったテキスト透かしを簡単に挿入可能。

透明度や位置も自由に調整できるため、知的財産の保護や情報流出対策に役立ちます。

プロパティ編集機能

PDFに透かしを追加

Tenorshare PDNobは、文書本体の内容だけでなく「見えない情報＝メタデータ」も管理できます。

タイトル：資料の表題を正しく整備することで、受け取った相手がすぐに内容を把握可能。

件名：用途や目的を設定し、ファイル検索時に一目で分かるように。

著者名：作成者情報を記録・修正することで、責任の所在や信頼性を確保。

キーワード：複数の文書を管理する際に役立ち、検索効率を大幅に向上。

プロパティ編集

他ソフトと比べたときのPDNobのメリット

直感的操作

PDNobは初心者でも迷わず操作できる設計。数クリックでPDFの編集や注釈、ページ整理が完了し、複雑な手順を覚える必要がありません。直感的なUIにより、作業効率が格段にアップします。

OCR対応

スキャンしたPDFや画像形式の文書も、PDNobならAI搭載のOCR機能で瞬時にテキスト化可能。文書内検索や修正が簡単になり、従来の手作業では時間のかかる作業もスムーズに進められます。

一括処理（バッチ処理）

複数のPDFをまとめて編集・変換・圧縮できるバッチ処理機能を搭載。大量の文書を扱う場合でも、作業時間を大幅に短縮でき、業務効率化に直結します。

高速処理

大容量PDFや高解像度の文書でも、PDNobは軽快に表示・編集・保存可能。読み込みや保存の待ち時間がほとんどなく、ストレスフリーで作業を行えます。

クロスプラットフォーム対応

WindowsとMacの両方で同じ操作感を実現。チームでのファイル共有や共同編集も容易で、OSの違いによる操作の不便さがありません。

高コスパ

PDNobは同等機能を持つ他のPDFソフトに比べて非常にリーズナブル。

- 月額プラン：2,249円- 年額プラン：5,399円- さらに、終身版は現在キャンペーン中で8,599円（9/30までの限定割引！）

個人ユーザーはもちろん、法人での大量導入にも最適。コストを抑えつつ、高度なPDF編集機能をフル活用できます。



Tenorshare PDNob PDF編集ソフト(http://bit.ly/41CGpvB) は、最新版のアップデートにより、PDF編集・管理・保護がさらに便利になった万能ツールです。



作業時間の短縮、文書管理の効率化、ビジネスや学習環境の改善を、誰でも簡単に実現できます。

今すぐ公式サイトから無料ダウンロード ➤ http://bit.ly/41CGpvB