日本一かわいい中学生＆高校生が稲垣に恋愛相談「女の子と消えちゃった」草磲、ドラマ撮影中の稲垣の衝撃行動を暴露！？香取慎吾、山本耕史との密着食事会にスタジオ総ツッコミ！｜｜ななにー 地下ABEMA#86

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2025年9月7日（日）夜8時より、稲垣吾郎さん、草磲剛さん、香取慎吾さんの3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#86を放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187(https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187)）

#86は、上白石萌歌さんに激似の日本一かわいい高校1年生、Snow Man・目黒蓮さんに激似の日本一かっこいい高校1年生、森七菜さんに激似の日本一かわいい中学1年生ら、日本一のイケメン＆美女が大集結！さらにお母さんも交えた禁断の恋愛トークでスタジオは大盛り上がりとなりました。

『高1ミスコン』でグランプリを獲得し、日本一かわいい高校生となった芳賀紗有希さんは、将来の夢は俳優だといい、現在放送中のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』にて理事長役を演じる稲垣さんに、「本当に生徒役同士で恋愛に発展することってあるんですか？」と学園ドラマの舞台裏について質問。稲垣さんは「僕も最初は生徒役からで、それはそれは楽しかったよ。本当の学校みたいになって、撮影が終わってみんなで遊びに行ったりとか…」と懐かしそうに当時を振り返ります。すると草磲さんが、「どっかの女の子とよく消えてることがありました、なんかあの子といないなって（笑）」と稲垣さんについて暴露。これを聞いたスタジオのななにーメンバーは「何言ってるんですか！」と大慌ての様子をみせました。

続いて登場した『中1ミスコン』でグランプリを獲得し日本一かわいい中学生となった衣愛さんも、スタジオでななにーメンバーに恋愛について質問します。衣愛さんが「ショートドラマをよく見るんですけど、大人数でご飯を食べてる中で、テーブルの下でこっそり手を繋いでるシーンを見ると、二人きりになるまで我慢できないのかな？って思うんですけど…」と聞くと、この中学生らしいかわいらしい相談に対して、稲垣さんが「みんなは知らないけど、私たちだけは知ってるっていう秘密を共有してるみたいな。バレるんじゃないかなっていうスリリングさも含めて恋愛は楽しい」とニヤリ。すると、香取さんが突然口を開き、「ちなみに昨日、山本耕史と食事してたんだけど、1軒目で膝がちょっと当たっちゃって（笑）」「俺、半ズボンだったから生足がちょっと当たってた」と告白。この突然の暴露に、スタジオからは「狭い店だな！広い席取ってくださいよ！」と笑いが巻き起こりました。

ほかにも、中学1年生でパリコレに出演した阿部優愛さんと高校生ラップ選手権で日本一を獲得した長井敬一朗さんの両親が思春期ならではのお悩みを告白。さらに4,000人の応募の中から日本一の称号を手に入れた高校1年生・江畑皇之介さんがモテエピソードを赤裸々に語った『ななにー 地下ABEMA』#86は、現在「ABEMA」にて見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187(https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187)）

次週9月14日（日）夜8時より放送の『ななにー 地下ABEMA』#87は、人気企画『スターに似すぎで話題のマスクイケメン&マスク美女大集合 SP』第3弾をお届け。佐々木希さんに激似の会社員や、King & Prince・高橋海人さんに似ていると話題の美容師、北川景子さん似のインフルエンサーらマスク姿が超人気芸能人に似ていると話題の美男美女がスタジオに集結。気になるマスクの下の素顔は…？放送をお楽しみに。



■『ななにー 地下ABEMA』#86番組概要

放送日時：2025年9月7日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187(https://abema.tv/video/episode/90-980_s102_p187)

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#87放送日時：2025年9月14日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CVWMu3ZekfrYBy(https://abema.tv/channels/abema-special/slots/CVWMu3ZekfrYBy)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。