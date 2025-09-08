スマートHDとＦＰＴは、合弁会社「ＦＰＴスマートテクノロジーズジャパン株式会社」を設立

スマートホールディングス株式会社

スマートホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 康一郎、以下 スマートHD）は、ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）、以下 ＦＰＴ）と共同出資し、合弁会社「ＦＰＴスマートテクノロジーズジャパン株式会社（以下 FST-Japan）」を設立いたしました。

FST-Japanは、2025年2月25日にスマートHDが100％出資する形で設立され、その後2025年6月末に、ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社が49％の出資を実施し、合弁会社として新たなスタートを切りました。出資比率はスマートHDが51％、ＦＰＴが49％となります。

この合弁会社設立は、2021年1月にベトナムで発足したFPT SMART TECHNOLOGIES Co., Ltd.（FST-V）の事業をさらに進化させ、日本市場のニーズに即応した体制を構築することを目的としています。

合弁会社設立の目的

昨今、製造業の中でも特に自動車業界は、ソフトウェア定義車両（SDV）、生成AI、モビリティ・アズ・ア・サービス（MaaS）、カーボンニュートラルへの対応など、次世代モビリティ社会を見据えた大きな変革期を迎えています。これに伴い、エンジニアリング領域においてもデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速やデータドリブンな開発手法の導入が強く求められています。

このような状況を踏まえ、製造業、特に自動車分野での豊富な実績とビジネスノウハウを有するスマートHDと、多岐にわたる最先端テクノロジー、特に生成AIをはじめとするAI技術VLM（Vision Language Model）の活用や、各業界での豊富な実績・リソースを有するＦＰＴが連携することで、多様な製造業のお客様に向けたデジタルトランスフォーメーションの実現を目指すことで合意いたしました。日越両社の強みを融合し、合弁会社の設立を通じて、次世代のDXを推進してまいります。

また、図面情報のデジタル資産化やプリセールスの強化、大手自動車会社様でのニーズを起点とした他OEMへの展開、厳しい品質・コスト・納期（QCD）基準の維持が難しい状況の克服など、具体的な課題にも取り組んでまいります。

今後の展開

大手自動車会社様におけるデジタル化（Digitalization）ニーズに対応し、今後5年間で約30億円規模のビジネス機会が見込まれています。FST-Japanはこの需要を起点に、他OEMへの展開も視野に入れたサービス提供を進めてまいります。

合弁会社の概要

名称：ＦＰＴスマートテクノロジーズジャパン株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区丸の内3-22-24 名古屋桜通ビル9F

代表者の役職・氏名：代表取締役 佐藤 康一郎

事業内容：製造業（主に自動車業界）における、デジタルトランスフォーメーションサービスの提供

資本金：30,000,000円

設立年月日：2025年2月25日（合弁会社化：2025年6月末）

出資比率：スマートホールディングス株式会社（51.0%）、ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社（49.0%）

関係者のコメント

ＦＰＴジャパンホールディングス 代表取締役社長 兼 ＦＰＴソフトウェア シニアエグゼクティブバイスプレジデント ド・ヴァン・カック（Do Van Khac）[ＦＰＴコーポレーショングループ]

FST-Japanの設立は、ＦＰＴが長年培ってきたグローバルな技術力とスマートHDの日本における豊富な経験、さらに生成AIをはじめとする最先端のAI技術を融合し、日本の製造業、特に自動車業界のお客様のDX推進と業務効率化に貢献してまいります。

スマートホールディングス株式会社 代表取締役 佐藤 康一郎

グローバルな視点と世界有数のマンパワー、日本の品質と現場力を融合した新たな価値を創出し、自動車会社様をはじめとした製造業様に革新的なサービスのご提供を実現致します。

ＦＰＴジャパンホールディングスについて

ＦＰＴジャパンホールディングスは、ベトナムのICTリーディングカンパニーであるＦＰＴグループで、海外に特化したIT 事業を担うＦＰＴソフトウェアの日本法人です。ベトナムと日本両国の文化・経済・知識の交流の懸け橋となり、先進技術を活用したサービスやソリューションを通じて日本のお客様に最大限の価値を届けることを目的に、2005年に設立されました。現在では、RPA、ブロックチェーン、AI、クラウド、ERP、ビッグデータ分析など多様なサービスをエンドツーエンドで展開し、お客様のデジタル変革（DX）の実現を支援しています。



スマートホールディングス株式会社について

社名：スマートホールディングス株式会社

本社所在地：東京都港区港南一丁目8番40号 A-PLACE品川8階

ウェブサイト：https://www.smart-group.co.jp/

スマートホールディングス株式会社と傘下のグループ企業（以下、スマートグループ）では、「IT知識と技術で世界中のものづくり、ことづくりをより良いものにする。」というビジョンのもと、移動革命と言われるMaaS(Mobilityas a Service)、スマートモビリティ社会の出現、CASE(Connected,Autonomous, Shared,Electric)に象徴される新世代の自動車開発など大きな変化の真っただ中に置かれている自動車産業のさらなる発展と革新のお役に立つべく、「技術力」「ワールドワイド・ネットワーク」「総合力」と、スマートグループが創業以来お客様と共に培って来た業務知識とテクノロジーを融合し、新たな価値提供を目指します。